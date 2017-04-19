市長夫人好窩囊？陳佩琪申退找工作
2017-04-19 06:27
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲妻子陳佩琪今年升任市立聯合醫院婦幼新生兒科主任，但週刊報導，陳已申請退休，預定九月離職。
《鏡週刊》報導，2011年陳佩琪曾被檢查出罹癌，康復後體力大不如前，她曾自嘲55歲年紀還要跟剛出醫學院的住院醫師做一樣的事，也曾對柯p感嘆值班問題。陳佩琪的同學透露，陳在市立醫院當醫生30年，幾乎每週還要輪值一天夜班。有時出診間已沒公車，只好走路回家，還被同學虧「市長夫人做得這麼窩囊」，她苦笑回應。
週刊報導，陳佩琪在台大同學聚會中透露，夫妻倆月收入近16萬元，但相較柯在台大時的收入，已大不如前，她表達希望在醫療院所服務的同學幫忙找適合的工作。
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