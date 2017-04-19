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柯P政治獻金也出包！陳佩琪出手了
2017-04-19 05:52
〔即時新聞／綜合報導〕監察院經過2年調查，查出柯文哲2014年市長選舉所收政治獻金之中，有30筆小額捐款屬於未成年捐贈，監院認定違法，開罰61萬9400元，最後這筆罰款是妻子陳佩琪拿私房錢繳。
《鏡週刊》報導，柯文哲選舉期間收到1萬3000筆小額捐款，直到今年3月收到監院裁處書，依違反《政治獻金法》開罰，幕僚一度想幫柯P集資，但遭他反對。柯P笑說「乾脆在臉書募款好了」，幕僚提醒這樣可能觸法，柯文哲最後結論是「回去跟太太說好了」。
由於柯P拿到85萬票，獲2561萬元選舉補助款，但這2年陸續捐出，如今收到這筆罰單，只好由陳佩琪代繳。
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