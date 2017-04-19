| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 政治

柯P政治獻金也出包！陳佩琪出手了

2017-04-19  05:52

〔即時新聞／綜合報導〕監察院經過2年調查，查出柯文哲2014年市長選舉所收政治獻金之中，有30筆小額捐款屬於未成年捐贈，監院認定違法，開罰61萬9400元，最後這筆罰款是妻子陳佩琪拿私房錢繳。

《鏡週刊》報導，柯文哲選舉期間收到1萬3000筆小額捐款，直到今年3月收到監院裁處書，依違反《政治獻金法》開罰，幕僚一度想幫柯P集資，但遭他反對。柯P笑說「乾脆在臉書募款好了」，幕僚提醒這樣可能觸法，柯文哲最後結論是「回去跟太太說好了」。

由於柯P拿到85萬票，獲2561萬元選舉補助款，但這2年陸續捐出，如今收到這筆罰單，只好由陳佩琪代繳。

廣告
  • 台北市長柯文哲夫婦。（資料照，記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲夫婦。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 政治獻金 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：柯P政治獻金也出包！陳佩琪出手了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.