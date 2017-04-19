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也是尋求政治庇護！溫起鋒：我想來自由民主的台灣

自稱中國異議份子的溫起鋒，18日下午由吾爾開希出面具保，已離開南投收容所。（記者陳鳳麗攝）

2017-04-19  00:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕自稱異議份子的中國籍男子溫起鋒，去年偷渡到金門被捕，送到移民署南投收容所收容後，向法院聲請停止收容獲准，下午由吾爾開希出面具保。溫起鋒說，會再請求政治庇護，若不能留在台灣，送到美、加等國也可。

溫起鋒是在去年買橡皮艇，偷渡到金門後，租屋在金門居住，去年10月遭海巡署金門查緝隊逮捕，移送到移民署南投收容所，他向南投地院聲請請停止收容，法官認為無收容必要，昨日准予停止收容。

定居在台灣的中國民運人士吾爾開希，18日下午前往南投收容所在辦理完具保手續後，由他接走溫起鋒，他說，溫起鋒在中國的從事民主運動，與溫是在法國認識的朋友。

溫起鋒則說，因在中國從事民主運動，已經被逮捕過，一旦被遣返，勢必會被抓、被判刑，將會再向相關單位請求政治庇護，盼台灣政府能專案處理，假使不能留在台灣，希望被送到美、加等國。

溫起鋒也說，吾爾開希已告訴他有關「張向忠尋求政治庇護」一事，他相信張也是為追求民主自由而來，但自己比張更義無反顧。

據了解，溫起鋒18日傍晚離開南投收容所後，移民署將依「金門協議」，等對岸派船來接溫男返回中國。

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相關關鍵字： 中國 台灣 吾爾開希 張向忠 政治庇護 溫起鋒
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