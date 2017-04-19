反年改夜宿圍城 立法院外搭帳篷、就地躺下

抗議總統府年金改革委員會違憲，夜宿立法院，晚間在立法院外搭起帳篷或就地躺下就寢。（記者王藝菘攝）

2017-04-19 00:23

〔記者王藝菘／台北報導〕年金改革草案19日將在立法院進行初審，反對政府年改的「監督年金改革行動聯盟」18日晚間發起「夜宿圍城」行動，並在立法院外搭起帳篷或就地躺下就寢，執勤員警也駐守在立法院周圍警戒。