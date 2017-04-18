司改會議》原住民列弱勢族群 委員憂心標籤化

2017-04-18 22:49

〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第一分組18日召開第四次會議，討論「保護弱勢族群在司法中的處境」，談到是否該把原住民歸類於弱勢族群時，不少委員憂心這樣做，反可能把原住民標籤化，而原民委員陳旻園認為，如果從經濟與教育程度角度來看，原住民的確屬於弱勢。

中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君表示，要保護弱勢者是件好事，但如果把原住民納入弱勢族群範圍，未必是件好事，反而可能出現標籤化的疑慮，她有很多原住民朋友，成就都非常好。

籌備委員李念祖指出，弱勢的區分應使用功能性的字眼或標準，盡量避免用「原住民」、「外國人」、「身心障礙者」等族群身分指標，因為如此做，容易加深刻板印象。

但李念祖也認為難處在於，有些族群明明就是弱勢，而且需要幫忙，需用政策等方式協助，一開始或許有幫助，但久而久之，卻造成刻板印象。

國立陽明大學公共衛生研究所教授黃嵩立則說，司改會議談的弱勢族群並不只有經濟或教育上的弱勢，有的原住民價值與主流文化不同，屬於文化弱勢，同樣需要被保護。

台灣原住民族政策協會執行長陳旻園表示，當代原住民遇到的問題，包括文化上面的文化壓抑，屬於弱勢處境，另觀察經濟收入與教育程度，原住民普遍位階較低，就這個角度來看，確實是弱勢。

經過討論，改以文化司法弱勢涵蓋原住民族，共識決通過「基於憲法平等原則及保障弱勢者權益之基本人權價值，司法體系對於身心障礙、兒少、及因語言、文化或其他因素（如溝通或理解困難或重大犯罪被害人等）而未受正當法律程序充分保障之司法弱勢者，應建構完善之司法協助計畫及政策，將之全面適用於各類司法案件（訴訟、非訟及執行及相關之行政程序等），以保障司法弱勢之司法近用權的特殊需求。」