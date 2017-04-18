解決一水兩價 林全：北市有意願談

2017-04-18 21:08

〔記者何玉華／新北報導〕板二計畫一階工程今（18）日完工啟用，行政院長林全、新北市長朱立倫與前行政院長、前北縣長蘇貞昌出席剪綵，朱立倫、蘇貞昌先後在致詞時向林全請命，希望解決新北市一水二價問題，林全表示，北市已經有意願談，中央也願意來協調。

朱立倫致詞時說，台電全國統一價格，但在自來水，新北市卻出現一條街、兩水價，希望行政院能整合水價；接著致詞的前台北縣長蘇貞昌也說，公家機關彼此應該互通，就像公地撥用是不講賺錢的，但北水處每年歲入用億元計價，可以這樣賺嗎?可以讓新北市民這樣負擔嗎?

林全表示，他過去在台北市議會待過，市議會一定會不斷給市府施壓，要優先確保北市的供水，「各位有機會去做一下台北市長，就知道兩邊的問題在哪裡了?」過去台北市幾乎不談水價的，最近終於願意，柯市長也很大方，現在談出一個調降的原則，看起來還不能滿足各方的期待，中央政府有義務來協調。

林全說，希望未來新北市、台北市在供水、水價方面都能有一個齊一的做法，這做法是要兩家公司合併?或兩家公司有一個協調、調度機制，一訂要尊重地方政府的想法。