反年改「夜宿圍城」 洪秀柱到場慰問抗議群眾

2017-04-18 23:36

〔記者王藝菘／台北報導〕年金改革草案19日在立法院進行初審，反對政府年改的「監督年金改革行動聯盟」18日晚間發起「夜宿圍城」行動，在立法院外聚集抗議，國民黨主席洪秀柱也到場慰問抗議人士，批評立法院外布滿了蛇籠、拒馬。

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