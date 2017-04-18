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8萬噸配水池不見 蘇貞昌盼林全、朱立倫加把勁

蘇貞昌出席板二計畫光復加壓站完工典禮，對8萬噸配水池不見，表示「不以為然」。（記者何玉華攝）

2017-04-18  20:56

〔記者何玉華／新北報導〕板二計畫光復加壓站完工典禮，兼具前行政院長、前台北縣長身分的蘇貞昌卻對這成果表達「不以為然」，指8萬噸配水池不見了、還要暫停興建，新北市一市兩水、一水兩價的問題一拖再拖，還要拖到108年，「這種政府怎麼會讓人家看得起?怎麼算是關心?效率在哪裡?」拜託在場的林全院長、朱立倫市長加油。

蘇貞昌說，他在民國95年3月29號，聽完水利署、水公司簡報後，當場裁示，不能讓一縣兩水，一水兩價，要在民國101年完成台北縣民「共飲翡翠水」；今天只有加壓站，配水池不見了，台水還說要暫停，這是後來地方和中央政府沒有把台北縣民的委屈、辛苦跟一縣兩水、一水兩價的問題用力解決、如期解決，已經一拖5年，現在還要等到108年，「這種政府怎麼會讓人家看得起?怎麼算是關心?效率在哪裡?」他拜託林全，既然有心要讓新北市民看到民進黨執政、關心地方，那就加把勁。

對於配水池土地埋有廢棄物，到現在還無法取得土地，蘇貞昌以他當年處理雙和醫院、林口台地的經驗，「請朱市長加把勁」，要叫一家國營事業（水公司）去處理地底下的垃圾，是不可能的，這些公權力的使用，以朱市長的份量、能力、帶領市府的效率，尤其院轄市後，應該能夠解決，這不只是水公司的業務，獲利的是新北市民，市府就責無旁貸。

林全則在隨後致詞時回應，光復加壓站的處理及後續規劃，已經有了突破，若配水池被認為縮水，影響到供水效能，可以檢討。

朱立倫會後受訪表示，去年台水郭董事長拜會新北市政府時，說明台水已經做了政策上的改變，目前沒有需要用配水池那塊地，「也許蘇院長並不是很清楚」。

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  • 蘇貞昌在台上左右開攻，要台下的林全（左1）、朱立倫（左2）加把勁。（記者何玉華攝）

    蘇貞昌在台上左右開攻，要台下的林全（左1）、朱立倫（左2）加把勁。（記者何玉華攝）

  • 蘇貞昌在台上致詞，要林全、朱立倫加把勁，下了台，與兩人禮貌性握手致意。（記者何玉華攝）

    蘇貞昌在台上致詞，要林全、朱立倫加把勁，下了台，與兩人禮貌性握手致意。（記者何玉華攝）

  • 林全在台上表示，蘇貞昌「當場裁示」的要求，比加壓站的壓力還大。（記者何玉華攝）

    林全在台上表示，蘇貞昌「當場裁示」的要求，比加壓站的壓力還大。（記者何玉華攝）

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