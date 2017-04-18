反年改立院抗議 陳其邁、吳思瑤險落難

2017-04-18 20:15

〔記者邱燕玲／台北報導〕反年改人士今天下午起即陸續包圍立法院周邊，而民進黨立委陳其邁、吳思瑤險被包圍，幸好在一旁的警察護送下平安進出立法院。

陳其邁受訪指出，他下午走出立法院時，有人認出停在路邊的立法院公務車，因此拍車抗議，他剛好經過，抗議人士認出他是立委，但他不受影響，且警察也幫忙護送離開。

吳思瑤則在臉書PO文表示，今天她從青島東路走路要進辦公室，因為已經被提醒要小心人身安全，所以戴了厚黑的太陽眼鏡，但還是被年金改革抗議人士認出。一位身材魁武的大漢朝著她走來說「妳是立委喔！」接著情緒激動的幾乎要抓住她，她我想閃開，他卻愈是靠近。

吳思瑤說，還好一旁的警察趕緊衝過來拉開他，警察為了替她解圍，還跟他說：「她是立委助理啦！」並保護她離開，她被帶走時，還聽見那位陳抗者大聲咆哮「她是立委⋯⋯她是立委⋯⋯！」而她繞過層層蛇籠柵欄、鑽進立院、爬上天橋，繞道進辦公室，花了比平常多三倍的時間。

吳思瑤表示，這段路上驚魂未定餘悸猶存，她的身體還發抖著，雖然她不是膽怯之人，但突如其來的狀況還是不免被驚嚇，如果不是員警機警解圍，她會被怎樣對待，是被口頭謾罵？還是暴力攻擊？

吳思瑤說，「我是立委，堂堂正正理性專業問政的立委！」「我們何以要被這樣對待？」在民主自由的台灣，任何人都不應因為意見不同而被迫承受任何的威脅，年金改革這條公義之路，再辛苦也要堅持下去，也希望所有立法院的黨團同志都能平安，「改革之路，我們一起挺過！」