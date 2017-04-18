黨魁之爭好激烈 「郝吳柱」小編也開始出招

2017-04-18 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席候選人洪秀柱、吳敦義、郝龍斌經常透過臉書與民眾互動，檯面下的他們卻與鏡頭前有很大的差別，因為粉絲專頁的操盤手不只政治人物本人，還有一群默默替他們營造親民形象的小編。

根據《東森新聞》報導，吳敦義的粉專經常可以看到他私底下的模樣，原來背後操盤的小編，平常都會在吳不注意的時候錄影或是拍照，像是前幾天，吳敦義邊吹口哨邊翻資料的影片，就被小編側錄下來，雖然贏得不少粉絲喜愛，但也有粉絲建議他「還是退休吧」！

而洪秀柱的粉專，則是在總統大選前就開始經營，但內容最多的還是拜票的照片及心得，目前小編們打算從動畫開始著手，把較硬的政治議題轉化為影片，盼能吸引更多年輕人注意。

郝龍斌的粉絲專頁則經常可以看到直播影片，不論是唱歌或是打籃球，小編把郝龍斌的粉專經營的非常生活化，雖然吸引不少網友留言互動，但還是有網友酸「出手的動作來看他很少打籃球」、「打球就能翻轉KMT，也太阿Q了」。