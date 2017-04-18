推動台菲交流 立院成立國會議員聯誼會

2017-04-18 19:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院今成立台灣與菲律賓國會議員聯誼會，發起人兼首任會長為民進黨立委吳焜裕，吳焜裕表示，希望透過此平台，推動台菲之間的教育、人才、農業技術、勞動與公衛醫療等各項交流。菲律賓駐台副代表艾奎諾（Carlo L. Aquino）則說，台菲之間往來頻繁，但的確缺乏議會正式交流管道，相信成立聯誼會後，能讓雙方議員有更多交流機會。

吳焜裕發起創設台菲國會議員聯誼會，創設之初即有37名朝野立委加入，今天中午在立法院舉辦成立大會。吳焜裕在成立大會上表示，政府正在推動新南向政策，而他這會期加入外交國防委員會，開始思考如何在外交方面打拚，進而發現新國會與鄰近的菲律賓，尚未成立國會議員聯誼會，他便籌劃發起此會。吳焜煜希望透過此平台，推動台菲之間的教育、人才、農業技術、勞動與公衛醫療等各項交流，也保障台商投資環境。

立法院秘書長林志嘉代理院長蘇嘉全出席，表示菲律賓不僅是台灣鄰居，更是年輕、富有生命力的國家，台灣需要重視與菲律賓關係，雙方關係本來就該更密切。他肯定此會成立，推廣國會外交。外交部亞太司司長陳文儀致詞時提到，台菲在農漁業與經貿合作密切，外交部上週也宣布對菲開放免簽，盼吸引更多菲律賓旅客來台。陳文儀也提到台灣與菲律賓可強化原民文化交流。

菲律賓駐台副代表艾奎諾致詞時說，非常高興受邀參加成立大會，台菲之間本就存在許多官方與個人「層層疊疊的交流」，不過相對於學術、經貿等交流，議會方面確實缺乏正式交流管道。艾奎諾說，其實時常有菲律賓議員訪台，但大家並不知道，希望聯誼會成立後，台菲議員有更多會面交流機會。

台菲國會議員聯誼會今並確立由吳焜裕擔任首任會長，另副會長由熟悉台菲經濟海域的民進黨立委莊瑞雄與熟悉原民文化外交的民進黨立委Kolas Yotaka擔任。民進黨立委陳曼麗亦出席成立大會。