藍委加入反年改靜坐 痛批政府「把民主關進牢籠」

2017-04-18 18:45

〔記者鄭鴻達／台北報導〕反對政府年金改革的「監督年金改革行動聯盟」，今號召民眾赴立法院「夜宿圍城」。國民黨立委徐榛蔚傍晚加入靜坐民眾的行列，質疑政府以重重蛇籠圍住立法院，對其子民如此粗暴，擺明把民主關進牢籠、踹進地獄，並痛批蔡英文與民進黨的「民主進步」背道而馳。

年改草案將進行實質審查，為表達抗議訴求，由部分軍公教警消人員組成之「監督年金改革行動聯盟」，與駐紮立法院外的軍方退休人士「八百壯士」，號召民眾在立法院外「夜宿圍城」，而在傍晚時分，徐榛蔚赴青島東路、鎮江街口，與抗爭民眾一同靜坐。

徐榛蔚受訪指出，民進黨自520執政後，總統府、立法院等附近陳抗團體超過700個，難道蔡總統都沒聽到聲音，號稱最會溝通的政府，卻用比以往更大更多的蛇籠，粗暴對待老百姓，他們是政府的子民，卻在最高民意機構立法院，擺明把民主關進牢籠、踹進地獄。

徐榛蔚接著痛批，民主進步黨是為推動民主而創的政黨，身為民進黨主席的蔡英文，口口聲聲說民主，如今卻與「民主進步」的黨意背道而馳，呼籲全民捍衛自身權益，大聲說出心聲，對此令人不信賴的政府提出抗議。