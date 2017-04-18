快訊健康保健室 智能生活體驗
藍委加入反年改靜坐 痛批政府「把民主關進牢籠」
2017-04-18 18:45
〔記者鄭鴻達／台北報導〕反對政府年金改革的「監督年金改革行動聯盟」，今號召民眾赴立法院「夜宿圍城」。國民黨立委徐榛蔚傍晚加入靜坐民眾的行列，質疑政府以重重蛇籠圍住立法院，對其子民如此粗暴，擺明把民主關進牢籠、踹進地獄，並痛批蔡英文與民進黨的「民主進步」背道而馳。
年改草案將進行實質審查，為表達抗議訴求，由部分軍公教警消人員組成之「監督年金改革行動聯盟」，與駐紮立法院外的軍方退休人士「八百壯士」，號召民眾在立法院外「夜宿圍城」，而在傍晚時分，徐榛蔚赴青島東路、鎮江街口，與抗爭民眾一同靜坐。
徐榛蔚受訪指出，民進黨自520執政後，總統府、立法院等附近陳抗團體超過700個，難道蔡總統都沒聽到聲音，號稱最會溝通的政府，卻用比以往更大更多的蛇籠，粗暴對待老百姓，他們是政府的子民，卻在最高民意機構立法院，擺明把民主關進牢籠、踹進地獄。
徐榛蔚接著痛批，民主進步黨是為推動民主而創的政黨，身為民進黨主席的蔡英文，口口聲聲說民主，如今卻與「民主進步」的黨意背道而馳，呼籲全民捍衛自身權益，大聲說出心聲，對此令人不信賴的政府提出抗議。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 誇張！國民黨主席連署份數多出黨員數24萬
- 18年來首次 苗縣財政出現「賸餘」
- 329軍公教抗爭市警架刀片蛇籠 藍營市議員譴責
- 八田與一銅像斷頭案 賴清德：不要為破壞者找理由
- 桃園龜山社區民宅火警 消防隊員灌救中
網友回應
熱門新聞
- 台妹和非洲男樓梯間嘿咻 他將影片PO網下場是...
- 中職》「大王」王柏融霸氣甩棒 讓美媒直呼狂（影音）
- 濫權索賄洩密 朴槿惠涉18罪起訴
- 羅生門… 按摩妹控雙飛性侵不付錢 名教授怒駁
- 觀望氣氛濃厚 新台幣午盤震盪小貶4.7分
- 中職》郭嚴文傷癒「歸位」 桃猿變陣余德龍扛開路先鋒
- 替新歡口愛被男友抓包 她提告卻稱：他要我就給...
- 玉晶光連3季獲利 首季EPS 0.08元
- 環科大多媒體動畫系成果展 互動遊戲小朋友欲罷不能
- 野生開心鬼現身西門町 71歲黃百鳴現在長這樣！
- 獨盟》0出局大危機 曹錦輝霸氣連3K無失分
- 南韓大選開跑 文在寅安哲秀纏鬥難分
- 日職》羅德王牌大崩盤 陳冠宇後援K掉柳田悠岐
- 殉情獨活 電競教練開庭挨耳光
- 伊能靜悔上實境秀害尪被酸 秦昊霸氣回應
- 六輕燒生煤、石油焦 雲縣8照全准延 環團轟
- 借鏡奇美博物館 與在地鄉親博感情
- 北韓控美入侵 稱核戰隨時可能爆發
- 叩圖書館找兒子 夫妻道歉 追告網友
- NBA》強忍悲痛 湯瑪斯續打第二戰
- 3大科學園區去年營業額2.4兆 年增2.9％
- 卓溪真肝苦 死亡率高出全國9倍
- 工人誤挖管線 迪化街一度傳瓦斯漏氣
- 家長怒了！美托兒所師爆打女童 畫面曝光
- 辰亦儒自爆兩個地方很硬 和你想的不一樣
- 竹筏當戰艦 4月30日重現鄭成功攻城
- NBA季後賽》勇士F4合奪首勝 杜蘭特不悶了
- 苗市競選福地成停車場 收費比公有便宜一半
- 樂視網展開資產重組 內憂外患情況危急
- 上千佛經VCD 被丟舊衣回收箱
- 雲林檳榔廢園轉作 3年僅3公頃
- 「春嬌志明」5年前彩蛋曝光 爆乳的她當時清純成這樣！
- 文史界：加強考據 活動更優質
- 汙水工程挖破瓦斯管線 烈焰從地底竄出
- 若發生戰爭 北韓嗆：第一個遭殃是日本
- 新台幣狹幅震盪 終場小貶5.6分
- 通訊軟體去年詐億元 破案率低於5成
- 怪客半路攔車打人 客運司機：嚇到不敢回家
- 不靠中客 立康生醫產值衝全台第一
- 桐花祭將登場 擬串聯浪漫台三線
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：藍委加入反年改靜坐 痛批政府「把民主關進牢籠」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分