彰化縣軍公教聯盟 繞道桃機發聲抗議

反年金改革的彰化縣軍公教改革聯盟結束台北抗議行動後，回程順路到桃園機場「上厠所」，航警局表示，他們有可能違反機場禁止集會遊行的法令，除譴責之外，會將相關搜證整理後，以函送方式移送法辦。（記者姚介修攝）

2017-04-18 18:45

〔記者姚介修／桃園機場報導〕彰化縣軍公教聯盟近百人下午「路過」機場發聲，警方先行隔離在二期航廈外，最後協調在航站在呼口號，再移動到航廈內拍照，軍公教聯盟才上車離開機場，並往下一站台中國際機繼續抗議，航警局也指出，由於相關行為可能違反機場禁止集會遊行的法令，航警局譴責他們的行動，也會根據搜證函送法辦。

該軍公教聯盟是在台北抗議年金改革法案行動結束後，以「上洗手間」為由，繞道前往桃園機場，並高呼口號，由於桃園機場是國際機場，警方也採柔性方式，原本允諾在大廳合拍團體照絶不喊口號就會離開的承諾，沒想到有人突然高喊「蔡英文下台」

，航警局局長衛悌琨馬上制止並將他們趕離航廈內。

航警局原本是希望能柔性勸導協調方式，在允許的範圍內達到表達心聲的目的聯盟在航廈外高喊「反分化」、「 反廢死」、「反電業自由化」、「反農藥毒百姓」等口號，沒想到該聯盟並未遵守承諾，轉進大廳拍團體合照時有人高喊口號，航警局對此相當不滿並表示譴責，同時，航警局也會將相關搜證整理後，以函送方式移送法辦。

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