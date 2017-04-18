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黨代表選舉登記「真巧」錄影機壞了？屏縣議長質疑黑箱

2017-04-18  17:55

〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨代表選舉今天下午登記截止，由於屏東縣黨部錄影機「真巧」壞了，又不願公布登記名單細節，引發縣議會議長周典論質疑黑箱作業，縣黨部主委蘇清泉說，選舉絕對公開、透明。

國民黨全國黨代表屏東縣應選80席，一般黨部67席，黃復興黨部13席，今天共有80人登記一般黨部，15人登記黃復興黨部，屏東縣共計有黨員39000餘人，而黨員代表中有農民、原住民、學生代表保障2名，青年5席，漁民及勞工1席，婦女17席，由於這次黨主席及黨代表競爭激烈，因此各方勢力動作頻頻，今天下午登記截止還因為出現疑似黑箱作業情況，讓屏東縣議會議長周典論相當生氣，到縣黨部表達不滿。

周典論質疑，整個登記作業縣黨部沒有錄影存證，「真巧」錄影機都壞了，並且發現有盧姓參選人及邱姓參選人兩人沒有領表，卻登記參選，而一名張姓參選人登記青年又改為原民，依規定要親自到黨部卻沒人看到，登記結束後黨部竟然不願公布登記參選人細節，這些種種的怪異作法不是黑箱作業嗎？真得很離譜，揚言如果查出作弊將依法提出告訴。

屏東縣黨部主委蘇清泉說明，縣黨部都是依規定辦理，在選舉的時候會全程錄影，並且用臉書直播開票結果。

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  • 國民黨黨代表選舉登記截止，好巧錄影機竟壞了？讓縣議長周典論質疑有黑箱作業。（記者葉永騫攝）

    國民黨黨代表選舉登記截止，好巧錄影機竟壞了？讓縣議長周典論質疑有黑箱作業。（記者葉永騫攝）

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