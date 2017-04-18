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民進黨發言人群到台中 肯定市府鼓勵青年創業

2017-04-18  17:28

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨中央黨部發言人群展開「點亮台灣．幸福之旅」，今天抵達台中市，發言人阮昭雄、楊家俍、吳沛憶參訪西區審計新村，了解台中青年創業成果，對市府提供青年創業據點的做法給予肯定。

阮昭雄、楊家俍、吳沛憶在市府勞工局長黃荷婷、市議員江肇國陪同下參訪審計新村，黃荷婷表示，市府推動「摘星青年、築夢台中」計畫，活化閒置空間，打造光復新村、審計新村及摘星山莊3處青年創業基地，遴選108位青年進駐，並提供每人每月3萬3000元補助經費，最長補助2年，讓青年安心創業，而這3處創業基地有不同定位，已成為觀光景點。

發言人群走訪審計新村內的文創商店，對充滿設計感的商品感到好奇，阮昭雄還買了一個貓頭鷹擺飾回家。阮昭雄表示，台中市政府給予青年創業許多協助，包括青創貸款、提供創業據點，尤其資金的資助對於年輕朋友很重要，對於市府的付出，他相當肯定。

吳沛憶則說，年輕人有許多活力與創意，能夠獲得政府的資源，將讓他們得到更大的發揮空間，市府給予青年創業的協助，不只是台中在地的青年，相信許多旅外青年也會很願意到台中創業。

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  • 民進黨發言人阮昭雄、楊家俍、吳沛憶（右2至左2）在審計新村打卡。（記者張菁雅攝）

    民進黨發言人阮昭雄、楊家俍、吳沛憶（右2至左2）在審計新村打卡。（記者張菁雅攝）

  • 民進黨發言人阮昭雄、楊家俍、吳沛憶（由左至右）對文創商品很有興趣。（記者張菁雅攝）

    民進黨發言人阮昭雄、楊家俍、吳沛憶（由左至右）對文創商品很有興趣。（記者張菁雅攝）

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