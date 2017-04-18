反年改 軍公教團體嗆：要給蔡英文好看

2017-04-18 18:25

〔記者吳柏緯／台北報導〕立法院明日將審議年金改革法案，今天下午約500多名反對年改的現職與退休軍公教勞人員赴監察院抗議並推派15名代表入內向監察委員包宗和遞交陳情書。不過到場聲援的群眾群情激憤，輪流上戰車發表看法，甚至一度喊出「要給蔡英文好看」。

陳情代表之一全國公務人員協會理事長李來希批評，蔡英文口口聲聲說要讓年金永續發展而推動年金改革，然而不但無助改善問題，反而放任主事者鼓動民粹、挑起世代衝突。他進一步指出，設置於行政院內的「國家年金改革辦公室」是一個於法無據、濫權的黑機關，侵害考試院與銓敘部法定職掌且汙名化軍公教，監察院應該發揮監督機制，依法予以糾正。

現場民眾則高喊蔡英文、林萬億下台外，有部分的抗議群眾與現場維安的警立爆發口角衝突，甚至有人高喊「要給蔡英文好看」、「520幫蔡英文做冥誕」等言論。

下午兩點多，15名代表進入監察院內，向值日監察委員包宗和遞交陳情書，並閉門長談一個多小時，表達對於年金改革的看法。

會後李來希表示，林萬億躲在年改會這個大黑箱後面搬弄是非，製造社會對立卻不用負任何法律及政治責任，因此要求監察院應彈劾。而李來希也透漏，對於他的陳情內容，監察委員有釋出善意並表認同。

李來希要求監察院在調查後，應依法提起大法官會議釋憲，如果沒有違憲，軍公教人員會摸摸鼻子照做，但如果違憲，應該要重新修訂法案。

監督年金改革行動聯盟發動也預告，除了今天的圍城夜宿抗爭，明天也會用盡方法阻止立委進入立法院，審查年金改革草案審，向監察院陳情的活動也會持續進行。