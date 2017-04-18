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北市警局逾80粉絲團 綠議員：按讚總數均輸外縣市

2017-04-18  17:35

〔記者何世昌／台北報導〕北市警局為了貼近民眾，創立「臺北波麗士」、「珍妮姐姐」、「少年花露米」等逾80臉書專頁。但民進黨市議員許淑華指出，多數臉書專頁的按讚總數未破萬，遠低於其他縣市的警局臉書專頁；要求增加互動，才能讓民眾看見警察的努力。

許淑華指出，以「臺北波麗士」為例，按讚總數9200餘讚，過去一週僅增加約30讚。對比其他縣市的警局粉絲專頁，桃園市警察局臉書專頁破1.8萬讚、台中市警察局臉書專頁破1.9萬讚、台南市警察局臉書專頁1.6萬讚、新北市警察局臉書專頁破9.4萬讚、高雄市警察局臉書專頁破23.7萬讚，北市府警察局按讚數顯然偏低。

許建議，要強化臉書專頁的互動，才能提升臉書專頁曝光率，如此才能讓民眾看見警察的努力。北市警局長邱豐光同意，並表示「有啦，我每天都有按讚。」

對此許淑華笑回，這顯示市警局粉絲頁都是警察同仁自己按讚。

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