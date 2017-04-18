獨家》柯文哲明將出席前瞻 爭取北美館擴建經費
〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲日前才說不想陷入「藍綠之間的口水戰」，缺席立法院前瞻計畫軌道建設公聽會，今卻傳出他將出席明天舉行的城鄉建設公聽會，爭取80億元經費擴建台北市立美術館。對此，市府高層表示，由於禮拜一未出席，才會改成禮拜三。不過，柯文哲在軌道建設一役慘遭滑鐵盧，明若確定出席，勢必背水一戰。對此，國民黨台北市議員陳炳甫批評，擴建計畫稱不上台灣前瞻，以此爭取前瞻預算，就像「郭台銘領老人年金一樣」，既遜又離譜。
柯文哲昨才在臉書發千字文，先是強調自己不想陷入藍綠口水戰，所以選擇不出席立法院前瞻計畫公聽會，接著又以「台北發展捷運30年來的經驗」向中央提醒、建議他看到的「很多問題」；柯今早出席活動時，還不忘把千字文在13個小時內有六十一萬人次瀏覽的「成績」拿出來講。
言猶在耳，今卻傳出柯文哲明將出席立法院前瞻計畫城鄉建設公聽會，為擴建台北市立美術館爭取擴建經費80億元；市府高層說，由於禮拜一未出席，才會改成禮拜三。
據了解，「臺北當代藝術聚落—北美館擴建計畫」預估經費80億元，包含「M Cross 」（興建包含視覺、表演、電影、多媒體、流行文化等跨界創作）、「M Next」（提供下一代更具創意與啟發之創作與體驗）、「M Link」（作為國際窗口）三個部分，根據北市府構想，擴建後的北美館除用以保存、建構台北與台灣藝術知識體系，也將整合大台北地區藝文活動，結合視覺和跨界藝術等。
因禮拜一和禮拜三所舉辦的公聽會項目不同，柯文哲雖屢次強調不想陷入口水戰，但仍遭議員質疑未積極爭取；明若確定出席公聽會，外界解讀，輸了第一戰的柯文哲應是有備而來。
但國民黨台北市議員陳炳甫表示，行政院政委張景森以「天龍國、地鼠國」比喻大台北與其他縣市爭取前瞻計畫預算，不是沒有道理；比起雙北要爭取的軌道建設，柯文哲明天要爭取的北美館擴建計畫預算，猶如天龍國的配菜，但卻是地鼠國的主菜，天龍國少吃配菜不會餓死，但地鼠國少了主菜會餓死。
對於北美館擴建計畫，陳炳甫說明，北市府原規劃北美館附近的中山足球場舊址規畫第二美術館，約莫兩個月前才廢除舊計畫，如今要再畫大餅擴建北美館，並使用兩、三百坪空見作為美術館典藏庫房；雖然民代覺得市府要盡量爭取預算，但該計畫稱不上台灣前瞻，以此爭取前瞻預算，就像「郭台銘領老人年金一樣」，既遜又離譜。
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標題：獨家》柯文哲明將出席前瞻 爭取北美館擴建經費
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