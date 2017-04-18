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挾持大使又放炸彈 世大運反恐演練超逼真

演練過程爭恐怖份子挾持國外使節（記者余衡翻攝）

2017-04-18  17:15

〔記者余衡／新北報導〕近年全球恐攻陰影仍揮之不去，新北市警方為了因應即將於8月份登場的世界大學運動會，今天在新莊棒球場舉辦大型反恐演練，期間動用上百名員警及特勤人力，模擬外國大使遭恐怖份子挾持並裝設爆裂物，現場氣氛緊張、人員動作到位，搭配逼真的爆炸效果，令參演人員直呼「經驗值瞬間升級！」

本次演練內容由偽裝成大會志工及清潔工的恐怖份子在棒球場入口處安裝炸彈，趁國外使節夫婦前往觀賽時引爆炸彈，兩名恐怖份子持槍挾持大使夫婦進入警衛室，警方獲報派出優勢警力前往疏散民眾並與歹徒周旋，並利用空拍機偵蒐場內、外狀況，並伺機使用全新配備「破窗尾蓋」及「辣椒噴霧」擊破車窗順利救出人質。

警方指出，世大運是台灣首度主辦的國際大型運動賽事，賽會期間估計將有超過1萬2千名選手、教練、裁判及媒體入境，活動雖由台北市主辦，但在新北市轄內設有6處比賽地點、8處練習場館及選手村。今天除了整合負責新莊體育園區安全維護的新北市板橋、新莊、中和及海山警分局之外，還動員霹靂小組、警犬隊、刑事局及消防局等單位聯合操演，有信心能將活動期間維安做到滴水不漏。

演練過程警方封鎖現場攻堅（記者余衡翻攝）

演練過程警方用人牆推進（記者余衡翻攝）

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