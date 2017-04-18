北市府推新版i-Voting 綠議員：不宜討論大巨蛋

2017-04-18 17:30

〔記者何世昌／台北報導〕北市府今日宣佈推出新版i-Voting，並新增「民眾提案」，60天內3千則附議就成案，此案也會經市府公民參與委員會委員以及外部委員初審，若順利進入最後階段投票，投票結果行政機關會參考採用。但民進黨市議員許淑華認為，i-Voting過去成效差，不宜再推；若要推，不建議討論大巨蛋等複雜議題不可用i-Voting討論。

台北市長柯文哲今受訪表示，台北市民願意出300多億元買回大巨蛋，「那我也認了」；如果提案通過，「那當然是照做不誤了」。對此，許淑華今下午質詢時，拋出3道大巨蛋題目詢問官員意見。

第一題「支持市府拆除大巨蛋？」，但現場官員無人舉手表達支持。衛生局黃世傑表示，「這麼複雜的問題，好像不是用這麼簡單的方法。」

第二題「花300億買回大巨蛋？」聯合醫院總院長黃勝堅回應，他個人不同意。

第三題「要求符合相關法規，續建大巨蛋？」環保局長劉銘龍則同意表示，「要符合法規，蓋好蛋」；警察局長邱豐光、消防局長吳俊鴻也表示，問題三比較合理。

對此，許淑華表示，這三道題目只是舉例，如果民眾隨意提案並且通過，是徒增公務員困擾。她也說，過去i-Voting被爆灌水，功能不彰，不宜再推；若要推行，應由北市府主動設定議題，且不得討論大巨蛋等複雜議題，「光是法規，就有多少法規呀！而且有多少是專業法規，有些專業人士可能也搞不懂。」

研考會回應，新版i-Voting新增第二階段驗證，提案經過附議後，市府公民參與委員會委員以及外部委員初審，若順利則進入最後階段投票。