監督年改聯盟圍監院 要求提釋憲
〔記者林良昇／台北報導〕立法院明天將審查公務人員退休撫卹法草案，監督年金改革行動聯盟發動圍城行動，下午聯盟至監院陳情，要求監院對可能通過的年改法案提釋憲，並認為國家年金改革辦公室是違法濫權的黑機關，監院應提出糾正，並彈劾相關主事者。
監督年金改革行動聯盟發動圍城行動，今下午率數百名群眾前往監察院陳情，群眾痛批年金改革是「假改革，真鬥爭」，並高呼，監院可因黨產案幫國民黨提出釋憲，而退休金是人民財產，監院應「硬起來」，也該幫人民提釋憲；最後15名代表進入監院陳情，由值日監委包宗和接見。
陳情書上指出，考試院是憲法規定負責考試、任用、銓敘、考績、保障、撫恤、退休等事項，並依法獨立行使職權，但總統為履行年金改革的競選承諾，在總統府內創設非法定單位國家年金改革委員會、在行政院設置國家年金改革辦公室，侵害考試院與銓敘部法定職責，違法濫權，應依法糾正。
陳情書指，國家年金改革委員會召開多次會議，幾乎毫無共識，但國家年金改革委員會執行長林萬億卻多次憑空捏造會議結論，號稱取得共識，欺騙、誤導社會大眾，還不容許考試委員有不同意見，違法濫權明確，應予依法究辦。
陳情書也指出，總統府與行政院違法主導改革法案，嚴重侵害退休軍公教人員的基本法定權益，溯及既往，不承認國家的法定責任，毀棄信賴保護原則，若法案立法完成，傷害恐無法回復，監院應考量民情，在法案通過後提請釋憲。
全國公務人員協會理事長李來希在陳情後步出監院表示，政府不願按照法定程序，創造全世界都沒有的黑單位，指揮有權機關，而不用負任何法律、政治責任，軍公教人員依法向監委申訴，要求監委提出糾正，而對於操弄是非、鼓動民粹的人提出彈劾。
李來希強調，政府若有惻隱之心，應自我檢視，在立院做成決議，在通過法律的同時提請釋憲，在釋憲還沒有結果以前，法律暫停實施，如果政府不做，希望監院依憲政慣例，提請大法官會議釋憲，如果沒違憲，「我們摸著鼻子照做」。
監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南則轉述，在聽過陳情意見後，包宗和說他非常清楚，也能理解軍公教勞警消的意見，包也提到，政府政策應有其延續性，以人民權益為主，而現在看到的情況確實與事實不符，會秉持監院職責，幫人民做適法性反應。
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標題：監督年改聯盟圍監院 要求提釋憲
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