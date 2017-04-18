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立院換地案不對等？ 議員建議柯文哲多要一點
2017-04-18 17:18
〔記者黃建豪、鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲有意將市有立法院土地，與國產署所有的南港瓶蓋工廠用地交換一案，在台北市議會新會期被列為重點議案。財政建設委員會今天開會，召委國民黨團書記長員陳永德表態，他雖然支持換地案，但南港瓶蓋工廠的市值不高，換來後若無法收益也沒用，建議市政府多向中央爭取交換用的土地，才有辦法獲得議會支持，讓換地案成功。
財政建設委員會上午開會，市議員黃珊珊首先問及，若換地案無法成功，瓶蓋工廠要怎麼做？產業發展局長林崇傑回答，現階段南港瓶蓋工廠用地和建築都是國產署所有，如果過不了，那維護費用就得中央自己負擔。
陳永德追問，如果換地案沒通過，國產署願不願意無償撥用給台北市？林崇傑則說，北市和中央已多次討論過，國產署不會同意無償撥用。
陳永德接著說，原則上他支持換地案，但南港瓶蓋工廠的市值不高，交換後無法為台北市帶來收益也沒用，所以柯文哲應跟中央談，如能多換一塊地回來，議會會比較支持。
對於國產署不願意無償撥用南港瓶蓋工廠一事。媒體事後訪問林崇傑，若國產署無償撥用給台北市，就能獲得北市府的文資建物經費維護，為什麼反對？中央與地方執意換地的動機為何？但林崇傑僅表示，要由財政局解釋。
財政局長陳志銘回應，立法院換地案是雙方等值交換，依照基準為土地公告現值，經過計算後北市府才能用1塊立法院換得5塊中央土地。他表示，若議會認為想要變成「1換6」，那麼只有兩個途徑，就是調高立法院公告現值或降低國產署土地公告現值，但此舉不僅會影響到周邊公告地價，更不會有公務員敢在法令上這樣做。
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