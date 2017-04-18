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綠捷機電、土木拆標 桃市交局：不會重蹈機捷覆轍

2017-04-18  17:09

［記者謝武雄／桃園報導］交通局長劉慶豐今天在議會工作報告時證實，綠線捷運工程原本規劃大統包，現在則計畫將機電、土木改成分開招標，其中土木標案部分由於涉及技術層面並不相同，目前研議拆標作業；多位國民黨籍議員質疑，綠捷拆標的作法是重蹈機捷覆轍，並不可取；劉慶豐說，當初機場捷運機電標是由毫無經驗的貿易商丸紅公司得標，導致問題層出不窮，未來，綠線捷運會要求機電商要有系統整合能力、商業運轉經驗，不會重蹈機捷覆轍。

市議員徐玉樹、楊朝偉、魯明哲、梁為超、舒翠玲、以「重蹈覆轍、別讓綠捷成為第二個機捷」進行聯合質詢。

徐玉樹說，機捷最大的問題除丸紅外，機電、土木無法整合也是一大問題，縣府時代看到這樣問題，才會設計大統包制度，由得標廠商負責機電、土木，如今拆標等於走上機捷回頭路，且捷工處只是二級單位，人員經驗不足，未來拆標問題很大。

楊朝偉說，機場捷運花了20多年才蓋好，已經成為國際笑話，至今仍然有很多問題，讓桃捷公司頭痛不已，機捷的各項問題，都是綠捷發包要特別小心，以免綠捷成為機捷第二，未來，市府要如何杜絕類似「丸紅」公司，這些沒有實務經驗的廠商得標。

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  • 多位藍營議員質詢時，要求綠捷發包過程不要重蹈機捷覆轍。（記者謝武雄攝）

    多位藍營議員質詢時，要求綠捷發包過程不要重蹈機捷覆轍。（記者謝武雄攝）

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