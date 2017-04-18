違反議事規則挺反年改？綠委批：若出事藍團負責

2017-04-18 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕反對年金改革的抗議群眾這幾天聚集在立法院外，抗議範圍一度擴延至松山機場，所幸在大批警力的戒備之下未釀禍。不過，民進黨籍立委段宜康怒轟，國民黨為反年金改革，竟違反立院議事規則、臨時變更議程要求內政部長以及警政署長率員至立院備詢，造成警方指揮困難。

段宜康在臉書PO文表示：「今天中午，反年金改革的群眾，聚集松山機場大廳抗議。明天開始審查年金改革法案時，不只立法院周圍，各地突發狀況一定更多。除了第一線的台北市警察局外；警政署長督軍調度，更是避免意外的關鍵。」

段宜康指出：「今天國民黨的內政委員會召委，違反立法院議事規則：變更議事日程，至少得在2天前的規定。臨時變更議程，要求內政部長、警政署長率員到立法院內政委員會報告這次警力布署，並備質詢。」

文末，段宜康將矛頭指向國民黨：「國民黨反年金改革，不惜違反立法院的議事規則；不惜配合反年改人士，造成警方指揮困難，意圖製造衝突。難道沒有一個有頭腦的嗎？如果發生任何不幸事件，國民黨應該負最大責任。」