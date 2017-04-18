| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 政治

違反議事規則挺反年改？綠委批：若出事藍團負責

2017-04-18  16:48

〔即時新聞／綜合報導〕反對年金改革的抗議群眾這幾天聚集在立法院外，抗議範圍一度擴延至松山機場，所幸在大批警力的戒備之下未釀禍。不過，民進黨籍立委段宜康怒轟，國民黨為反年金改革，竟違反立院議事規則、臨時變更議程要求內政部長以及警政署長率員至立院備詢，造成警方指揮困難。

段宜康在臉書PO文表示：「今天中午，反年金改革的群眾，聚集松山機場大廳抗議。明天開始審查年金改革法案時，不只立法院周圍，各地突發狀況一定更多。除了第一線的台北市警察局外；警政署長督軍調度，更是避免意外的關鍵。」

段宜康指出：「今天國民黨的內政委員會召委，違反立法院議事規則：變更議事日程，至少得在2天前的規定。臨時變更議程，要求內政部長、警政署長率員到立法院內政委員會報告這次警力布署，並備質詢。」

文末，段宜康將矛頭指向國民黨：「國民黨反年金改革，不惜違反立法院的議事規則；不惜配合反年改人士，造成警方指揮困難，意圖製造衝突。難道沒有一個有頭腦的嗎？如果發生任何不幸事件，國民黨應該負最大責任。」

廣告
  • 段宜康批國民黨為反年金改革，不惜違反立法院的議事規則，「如果發生任何不幸事件，國民黨應該負最大責任。」（資料照，記者簡榮豐攝）

    段宜康批國民黨為反年金改革，不惜違反立法院的議事規則，「如果發生任何不幸事件，國民黨應該負最大責任。」（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反年金改革 年金改革 段宜康
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：違反議事規則挺反年改？綠委批：若出事藍團負責


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.