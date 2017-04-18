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綠營竹市黨部辦講座 剖析台灣國際主權定位與憲政體制

2017-04-18  17:11

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕北韓試射飛彈失敗，朝鮮半島仍壟罩在危機當中。在國際政治與地緣政治夾在美中韓之間的台灣，是否會成為美中解決北韓問題的籌碼？民進黨新竹市黨部於25日（二）晚間7點邀請清華大學科技法律研究所副教授黃居正，就近來國際時事，剖析台灣的國際主權定位與憲政體制。

民進黨新竹市黨部執行長賴稟豐表示，過去規劃一系列【行動家聚落@新竹】講座活動主題多元，而活動後的問卷回響也反映出許多年輕朋友除了網路熱門議題外，希望能藉行動家聚落講座接觸法政類議題。

賴稟豐說，從最近的北韓試射飛彈引發的朝鮮半島危機，我們可以檢視國際社會中，究竟如何看待台灣。而從國際法觀點，我們如何思考檢視未來台灣的國際定位與憲政架構。

賴稟豐表示，黃居正長期研究國際公法與台灣的國際定位問題，過去在福爾摩沙教室的國際法故事共有16講一系列的課程，深受年輕朋友歡迎，但過去都是舉辦在台北。因此在新竹清大任教的他也很期盼能和更多新竹年輕朋友交流。本次活動地點在民主進步黨新竹市黨部（新竹市西大路772號2樓），入場時間為晚上六點半至七點，活動將於七點準時開始。

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  • 民進黨新竹市黨部於25日邀請清華大學科技法律研究所副教授黃居正，剖析台灣的國際主權定位與憲政體制。（記者蔡彰盛翻攝）

    民進黨新竹市黨部於25日邀請清華大學科技法律研究所副教授黃居正，剖析台灣的國際主權定位與憲政體制。（記者蔡彰盛翻攝）

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相關關鍵字： 主權定位 台灣國際主權 憲政 綠營
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