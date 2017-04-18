| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗
 首頁 > 政治

八田與一銅像斷頭 新黨批：軍公教不如日本技師？

2017-04-18  16:11

〔記者鄭鴻達／台北報導〕八田與一銅像遭統派團體斬首，引發議論。新黨黨主席郁慕明痛批，若無李承龍「志士」，如何如何凸顯「轉型正義」的荒謬；新黨發言人王炳忠則借題評論年金改革，指「活生生的中華民國軍公教，還不如一個死了75年的日本技師！」

有「嘉南大圳之父」美譽的日本工程師八田與一，其銅像日前遭中華統一促進黨成員李承龍等人斬首，引發朝野立委同聲譴責。郁慕明不滿痛批「一個八田與一銅像斷頭，整個台灣如喪考妣」，若無李承龍這樣「敢做敢為的志士」，如何凸顯「轉型正義」的荒謬。

郁慕明也提出「三問」，包含問台南市長賴清德，何以對此大張旗鼓成立專案小組，並矢言盡速恢復，而前年遭拉倒的「國父」銅像，至今日卻未恢復，台南市府甚至回函蔡丁貴，肯定其行為是「轉型正義多元方式」，並為其被判刑感到遺憾，這是什麼標準。

郁慕明也問國民黨，指其跟著譴責八田與一銅像被砍，但蔣介石、孫文銅像當時被砍頭時又說了什麼，中國國民黨的總理、總裁，竟比不上幫日本殖民者剝削台灣資源的八田與一，而對於任內紀念八田與一，卸任後又說蔣介石功過的馬前總統，國民黨又有何看法。

郁慕明最後問大眾，指大眾說社會要安定，砍銅像都是不對的，但蔣、孫被羞辱時又有說過什麼，讓耕者有其田、普及國民教育的蔣，縱使其各種評價不一，但有必要「鞭屍」？一個為日本殖民者蓋水庫的人銅像被砍，真值得被渲染成有如重大殺人案般嚴重？

王炳忠則指出，蔡政府以國家暴力恫嚇抗爭的「800壯士」，而創造台灣經濟起飛的前行政院長孫運璿，卻被綠委拿來羞辱，八田與一不但享受前總統馬英九憑弔，銅像遭斷頭還使朝野震動，「活生生的中華民國軍公教，還不如一個死了75年的日本技師！」

廣告
  • 新黨黨主席郁慕明。（資料照，記者王敏為攝）

    新黨黨主席郁慕明。（資料照，記者王敏為攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八田與一 新黨 軍公教
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：八田與一銅像斷頭 新黨批：軍公教不如日本技師？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.