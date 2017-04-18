八田與一銅像斷頭 新黨批：軍公教不如日本技師？

2017-04-18 16:11

〔記者鄭鴻達／台北報導〕八田與一銅像遭統派團體斬首，引發議論。新黨黨主席郁慕明痛批，若無李承龍「志士」，如何如何凸顯「轉型正義」的荒謬；新黨發言人王炳忠則借題評論年金改革，指「活生生的中華民國軍公教，還不如一個死了75年的日本技師！」

有「嘉南大圳之父」美譽的日本工程師八田與一，其銅像日前遭中華統一促進黨成員李承龍等人斬首，引發朝野立委同聲譴責。郁慕明不滿痛批「一個八田與一銅像斷頭，整個台灣如喪考妣」，若無李承龍這樣「敢做敢為的志士」，如何凸顯「轉型正義」的荒謬。

郁慕明也提出「三問」，包含問台南市長賴清德，何以對此大張旗鼓成立專案小組，並矢言盡速恢復，而前年遭拉倒的「國父」銅像，至今日卻未恢復，台南市府甚至回函蔡丁貴，肯定其行為是「轉型正義多元方式」，並為其被判刑感到遺憾，這是什麼標準。

郁慕明也問國民黨，指其跟著譴責八田與一銅像被砍，但蔣介石、孫文銅像當時被砍頭時又說了什麼，中國國民黨的總理、總裁，竟比不上幫日本殖民者剝削台灣資源的八田與一，而對於任內紀念八田與一，卸任後又說蔣介石功過的馬前總統，國民黨又有何看法。

郁慕明最後問大眾，指大眾說社會要安定，砍銅像都是不對的，但蔣、孫被羞辱時又有說過什麼，讓耕者有其田、普及國民教育的蔣，縱使其各種評價不一，但有必要「鞭屍」？一個為日本殖民者蓋水庫的人銅像被砍，真值得被渲染成有如重大殺人案般嚴重？

王炳忠則指出，蔡政府以國家暴力恫嚇抗爭的「800壯士」，而創造台灣經濟起飛的前行政院長孫運璿，卻被綠委拿來羞辱，八田與一不但享受前總統馬英九憑弔，銅像遭斷頭還使朝野震動，「活生生的中華民國軍公教，還不如一個死了75年的日本技師！」