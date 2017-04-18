抗議年改民眾衝松機抗議 散佈航廈各處

2017-04-18 17:08

〔記者鄭景議／台北報導〕因為立院司法及法制委員會預定明起審查年金改革相關法案，有抗議年金改革的民眾，帶人到松山機場抗議，一度使化整為零戰術，散佈航廈各處，所幸航警與召集人柔性溝通後，民眾答應齊至松機捷運3號出口，表達訴求後離去。

據了解，彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固今日動員2輛遊覽車，共86人北上聲援夜宿圍城抗議活動，下午13時5分抵達松山機場後，手持「蔡政府迫害軍公教勞人員」等布條，還有「反同婚」、「反核食」等標語，到達松山機場後就散佈航廈各處，航警局台北分局的員警擔心影響旅客，於是會同台北國際航空站代表，與吳萬固作溝通，最後達成共識，吳萬固帶同所有陳抗民眾到松機捷運站3號出口，大喊口號後，在13點41分離去，並未發生更多爭執。