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藍黨團協商突喊卡 稱現今氛圍不宜召開

2017-04-18  15:23

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院今原訂召開朝野協商，然國民黨立法院黨團臨時不出席而流會。對於年金改革議題，國民黨團總召廖國棟強調，民進黨此時不宜用挑撥情緒，如此氛圍會怎開得下去；時代力量黨團總召徐永明則呼籲國民黨團勿杯葛議事，應負責任地提出版本、好好開會。

反對年金改革的軍公教團體、民眾漸漸集結包圍立法院，立法院院長蘇嘉全今原定於下午2時30分召開朝野協商，以處理國營事業預算案等，在下午會議召開前，朝野協商臨時停開。

立法院秘書長林志嘉也證實，改期是因國民黨團總召廖國棟突然正式通告說不出席，當時他向廖國棟呼籲，希望能再考慮，但廖國棟說相當確定，因此才必須擇期協商。

廖國棟表示，當時是因為他在外開會，且現在的氛圍也不宜召開協商，除非是要協商議事程序，對於年金改革議題各黨團態度，目前因為還沒坐下來談還未能得知，但目前看來，民進黨不但有行政院下指導棋，黨團內部還直接放話，如此氛圍，會要怎開得下去。

對於立法院外的陳抗團體放話要包圍個別立委，讓年改草案無法審查，廖國棟則指出，這是抗爭團體的戰略、戰術，黨團沒意見，但希望審查草案的會能好好開，但民進黨透過多重方式來強迫審查，可說是非理性，不管綠營放話真心與否，都不宜在此時挑撥情緒。

徐永明則指出，對於年改草案審查，國民黨團可能是因李來希等人的壓力，而對議事採焦土策略，但國營事業預算與年改無關，即便把立委堵在院外，也改變不了年改的大勢所趨，國民黨應負責任地提出其黨的版本，並好好開會，而非杯葛預算。

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  • 國民黨團臨時通知不來朝野協商，立法院秘書長林志嘉呼籲藍黨團再想想。（記者鄭鴻達攝）

    國民黨團臨時通知不來朝野協商，立法院秘書長林志嘉呼籲藍黨團再想想。（記者鄭鴻達攝）

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