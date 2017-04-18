中影百億資產賤賣31億 媒體爆：國民黨急著要錢

中影百億資產卻以31億元賤賣，傳出是因為國民黨急著要錢。圖為中影文化城外觀。（資料照，記者鹿俊為攝）

2017-04-18 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕不當黨產委員會處理國民黨2006年的中廣、中視、中影交易案時，發現中影上看百億元的資產竟只賣了31億。有媒體指出，黨產會委員詢問中投公司職員為何要急著賣出，中投回應「上面要錢，要我們趕快處理掉！」

據《上報》報導，中影前副董事長莊婉均向黨產會表示，她當時根本沒有要用12億買下中影部分股權，原本打算出6億元「只要買戲院，但蔡正元說國民黨要賣就一整個賣，結果我就接了包山包海一大堆」。

報導中指出，當時莊婉均先付6億元，還沒付完剩下款項時，中投就將中影股權移轉莊婉均身上。莊接著又將中影減資拿到6億多元，再把這筆錢付給中投。等於莊婉均買中影股權的12億元，本身只出資6億元，剩下的有6億竟然出自中影公司本身。莊婉均目前被北檢起訴業務侵占等罪。

莊婉均向黨產會委員們表示，因為當時她沒辦法買下全部的中影，蔡正元就幫忙找上了郭台強，最後以31億元將中影賣出。莊婉均透露，郭台強本來也不想買，一開始是以太太羅玉珍的名義出來講，但接著郭台強發現中影實際資產遠大於售價，所以態度才轉成積極。

至於蔡正元日前和徐巧芯在臉書互槓時，蔡曾經爆出「有人賣黨產收不到錢」。目前尚不知蔡正元所指的黨產是哪一筆，不過中投公司人員對中影交易案指出，當時真的差點拿不到錢，因為莊婉均錢根本不夠，是蔡正元找上郭台強才能收到31億元。