18年來首次 苗縣財政出現「賸餘」

苗栗縣府去年總決算出爐，18年來首次由短絀變賸餘，圖為苗縣府辦公大樓。（記者張勳騰攝）

2017-04-18 12:32

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府曾爆發財政危機，104年7月還一度發不出薪水，苗栗縣長徐耀昌上任後，全面撙節開銷，一切量入為出。苗縣府主計處今天在縣務會議中提出去年總決算，收支相抵，賸餘約13億8045萬元。主計處處長陳榮貴指出，這是從87年至105年，18年來苗栗縣財政首次出現賸餘，苗縣府104、105年兩年已還債約26億元。

前苗栗縣長劉政鴻主政期間，債務大幅攀升，依苗栗縣審計室決算報告，截至104年底苗栗縣負債高達676億元，引發接任的縣長徐耀昌抱怨「一打開抽屜都是空空的」。

苗縣府爆發財政危機，104年7月份員工薪資及退休人員退休金一度發不出來，苗縣府自104年8月起接受行政院的財政控管機制，才逐漸度過危機。

104年的總預算，屬於是劉政鴻主政時期編列，去年苗栗縣總預算，才是徐耀昌任內編列，他要求核實編列，全面撙節開銷。

苗栗縣政府主計處今天在縣務會議中提出去年度的總決算，去年歲入預算數為203億8341萬5千元，歲入決算數202億4587萬6330元；歲出預算數201億5141萬5千元，歲出決算數188億6812萬1980元，收支相抵，賸餘13億元8045萬4350元。

陳榮貴指出，民國87年開始財政出現短絀，直到去年才有賸餘，主要是撙節人事費、各項業務費及沒有必要的小型工程款等。

陳榮貴104年6月從行政院主計總處簡任視察接任苗縣府主計處長，主掌預算編列及把關等，如今苗縣府財政由短絀變賸餘，徐耀昌多次在縣議會答詢時稱讚陳榮貴「理財有方」。