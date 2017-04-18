漢光演習電腦兵推 台澎防衛戰將加入F-35

國防部作戰次長姜振中指出，漢光33號演習的電腦兵推，將放入美國垂直起降戰機F-35進行戰術模擬。（法新社）

2017-04-18 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕國防部作戰次長姜振中今日在記者會上，針對「國軍106年漢光33號演習規畫」做出說明，他表示美國垂直起降戰機F-35，將放入電腦兵推中模擬台澎防衛作戰的狀況。

據《三立新聞》報導，姜振中指出，這次兵推放眼2025年，屆時中國可能已建置3艘航空母艦和隱形戰機，所以國軍會就是否有買到F-35的情勢做出評估。

姜振中說，有買到F-35之後會如何作戰；沒有又會如何作戰，都會在電腦兵推中模擬戰術和戰法。姜正忠也強調，國軍目前的IDF、幻象、F-16、戰機都有提升性能，兵推絕不會拿虛無飄渺的戰力做評估。