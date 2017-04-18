今夏前完成年改？ 國民黨：盼蔡總統到立院清楚

2017-04-18 11:57

〔記者施曉光／台北報導〕立法院審查年金改革法案在即，軍公教團體發動夜宿圍城行動，警方如臨大敵，國民黨文傳會副主委洪孟楷質疑政府以鐵拒馬阻隔民意，心中已經沒有人民，他並呼籲蔡英文總統，如果心中還有一絲人民，請接受國民黨的要求，到最高民意機關立法院說明清楚，為何今年夏天之前一定要粗暴的推動年金改革。

洪孟楷表示，去年底蔡英文公開呼籲年金改革要在今年夏天前完成，換言之，這就是蔡英文的底線與軍令狀，也是她與全國軍公教決裂的最後期限，在全國人民心中留下蠻橫、硬幹的印象。

洪孟楷強調，立法院國民黨團已於昨日依照憲法增修條文賦予國會的權限，提案要求總統到國會來做報告，這是給蔡英文的橄欖枝，如果蔡英文心中還有一絲人民，如果民進黨是真心想改革，請請接受國民黨要求。