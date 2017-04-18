林志嘉：情資顯示圍城抗爭會有煙霧彈、人員受傷
反年改抗爭即將登場，立院周邊架起拒馬。（記者劉信德攝）
〔記者邱燕玲／台北報導〕反年改抗爭即將登場，立法院周邊佈滿層層拒馬引發外界質疑，立法院秘書長林志嘉上午表示，根據警方情資顯示，反年改團體抗爭將出現街頭煙霧彈、人員肢體受傷等情事，且有數百名受過專業訓練的特訓人員參與，對此，警方不敢掉以輕心。
立法院上午發布新聞稿，林志嘉指出，昨天下午國民黨團總召廖國棟、書記長王育敏等人拜會蘇嘉全當場表示，立法院區與周邊部署蛇籠、拒馬，讓人感覺不舒服。林志嘉轉述蘇嘉全談話表示，維安部署分院內與院外，院內部分已表明不能架設蛇籠、拒馬，這是立法院長可以處理；院外部分，由台北市政府負責、警政署督導。
林志嘉指出，院長向國民黨團幹部說明，希望國民黨團努力說服抗爭團體降低抗爭層級，如果抗爭團體願意承諾平和理性、不衝撞表達訴求，願意向警政署溝通降低維安層級，雙方各自努力，但至目前為止，沒接到國民黨團電話，顯示未獲承諾。
林志嘉說，昨天下午警政署長陳國恩前來立法院向院長報告目前所掌握的情資，包括對人員的傷害、準備煙霧彈等抗爭手段，比上次329陳抗更為激烈。而這次的陳抗團體多數成員不乏是受過專業訓練的退休軍警人士，因此警方不敢小覷、低估，並進行相關維安作業。
林志嘉指出，年金改革的陳抗對象與318學運的學生、年輕人不同，當時採隔開策略，而這次維安部署策略採取「擴大縱深、減少接觸」，因為一旦接觸必定會有人受傷。以329陳抗活動而言，警方有22人受傷，經過329活動後，警方評估維安部署應有縱深隔離、減少肢體接觸，以避免衝突。
林志嘉表示，329的陳抗人數為1000多人，這次陳抗活動的人數更大於329陳抗活動，且人數還繼續增加中，加上有受過專業訓練的人數高達數百員。此外，上次329陳抗團體曾要求警方降低維安層級，結果仍造成有22名員警受傷，因此警方不敢掉以輕心，立法院如果沒有陳抗團體的承諾，也只能尊重警方的專業考量，不敢要求降低維安層級，畢竟昨天國民黨團幹部也不能保障降低維安層級後，抗爭團體可以理性表達訴求。
林志嘉表示，此次警方維安作業目的在於保障立法院議事運作順暢，對於造成立法委員、備詢官員等立法院相關人士以及媒體朋友的不便，希望各界多多包涵。
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