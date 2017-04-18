i-Voting花300億買大巨蛋回來拆？ 柯P：那我也認了
2017-04-18 11:43
如果市民真的願意花三百多億買大巨蛋回來拆？柯文哲：「那我也認了。」（記者沈佩瑤攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕如果市民真的願意花三百多億買大巨蛋回來拆？柯文哲直說「那我也認了」。台北市長柯文哲上任後推動i-Voting讓全民參與市政，今舉行i-Voting改版記者會，並發布首波議題。會後受訪時，有媒體問，若民眾投票要拆大巨蛋，相關機關一定會採納嗎？柯苦笑指，若民眾真的投票，願意花三百多億買回來拆掉，「那我也認了。」
柯文哲強調，民意、專業跟價值，還有一個是要合法，如果台北市民願意出三百多億去把大巨蛋買回來拆掉，那他也認了。柯直言，如果市民真的投票，明年編三百多億的預算把它買回拆掉，「這還會過！那、那、那.....當然是照做不誤啊！」引發現場媒體一陣驚呼。
不過，市長的一席「那我也認了」發言則讓一旁的幕僚直冒冷汗，旋即指示業務單位補充說明表示，此次i-Voting重新上路之後有個重要機制就是「初審」，會由外部委員跟公民參與的委員一起審視提案內容，議案能否成為題案的範圍，除了必須是北市府權管範圍外，也要視討論過程中，是不是能讓市民充分理解所有正反效果。
業務單位解釋，例如大巨蛋，如果適合在網路上討論，包括裡面的契約內容、很多複雜的法律問題等，若適合在三個月內，透過討論形式，來達到好的效果，讓市民作出有品質的投票時，才會成案。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 李承龍認斬首 曾指責這位藍巨頭「太推崇八田桑」
- 八田消失的頭？李承龍縱火案同夥PO照：泡硫酸...
- 漢光33號5月底實兵演練 5/25澎湖反登陸作戰操演
- i-Voting花300億買大巨蛋回來拆？ 柯P：那我也認了
- 八田與一銅像斷頭案 賴清德：不要為破壞者找理由
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台妹和非洲男樓梯間嘿咻 他將影片PO網下場是...
- 中職》「大王」王柏融霸氣甩棒 讓美媒直呼狂（影音）
- 船難跨越3週年 今日開始搜尋世越號9罹難者遺體
- 撞死物理界奇才 嫌開庭遲到遭批「藐視法庭」
- 自由廣場》八田與一與石岡一郎
- 卡地亞美麗魔法 20件全球首度曝光
- 腸病毒大流行北市衛局：可能在今年
- NBA》永不放棄 波許：有信心重回場上
- 〈戀愛世代〉簡單奢求
- 野生開心鬼現身西門町 71歲黃百鳴現在長這樣！
- 獨盟》0出局大危機 曹錦輝霸氣連3K無失分
- 「修憲公投涉弊」土國反對派促驗票
- 新邪惡同盟？ 北韓、敘利亞稱要共同戰鬥
- 轉炒中南部+豪宅墊高價 房價所得比「虛胖」創高
- 中職》經典賽症候群是啥？這些國手依然維持高檔
- （影音）白百何離婚前節目放閃 一個表情看出有鬼
- 《竹市首件參與式預算》「中井」古蹟變公園 居民自主決定
- 職棒前輩：基層棒球員 應多元發展
- 北韓控美入侵 稱核戰隨時可能爆發
- 男疑酒駕失控墜溝 壓車輪下驚喊：救我妻小
- 邀遊老城、嚐千歲宴 北市「視界大同」招手
- 絞吸船發威 新竹漁港清淤加倍
- 278棵刺桐行道樹 竹縣砍除惹議
- 都更惹禍 4煞砰建經公司
- 將減66位通識教師？ 健行科大急發聲明澄清
- 羅生門… 按摩妹控雙飛性侵不付錢 名教授怒駁
- 小六生李長龍 打進青少羽球國手
- 殺人拍片PO臉書 美惡漢︰身背13條命
- NBA季後賽》勇士F4合奪首勝 杜蘭特不悶了
- 興蘭海運惡性倒閉 逾百人受害
- 黃小琥開唱不超賣 柯P來也不讓
- 平鑫濤住失智復健中心 瓊瑤心痛憂被遺忘
- 發車前 苗栗客運路口撞騎士
- 基隆推城市美學 美化工程須審核
- 推第二官語 市府攜手空中英語教室
- 「鯨」喜連連！大翅鯨母子現蹤東海岸
- 竹縣桐花祭週六開幕 簡文秀獻唱
- 〈上班一族4月徵文〉外派經驗談
- 今年全國第一鮪蘇澳拍賣！110萬餘元拍出
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：i-Voting花300億買大巨蛋回來拆？ 柯P：那我也認了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分