i-Voting花300億買大巨蛋回來拆？ 柯P：那我也認了

如果市民真的願意花三百多億買大巨蛋回來拆？柯文哲：「那我也認了。」（記者沈佩瑤攝）

2017-04-18 11:43

〔記者沈佩瑤／台北報導〕如果市民真的願意花三百多億買大巨蛋回來拆？柯文哲直說「那我也認了」。台北市長柯文哲上任後推動i-Voting讓全民參與市政，今舉行i-Voting改版記者會，並發布首波議題。會後受訪時，有媒體問，若民眾投票要拆大巨蛋，相關機關一定會採納嗎？柯苦笑指，若民眾真的投票，願意花三百多億買回來拆掉，「那我也認了。」

柯文哲強調，民意、專業跟價值，還有一個是要合法，如果台北市民願意出三百多億去把大巨蛋買回來拆掉，那他也認了。柯直言，如果市民真的投票，明年編三百多億的預算把它買回拆掉，「這還會過！那、那、那.....當然是照做不誤啊！」引發現場媒體一陣驚呼。

不過，市長的一席「那我也認了」發言則讓一旁的幕僚直冒冷汗，旋即指示業務單位補充說明表示，此次i-Voting重新上路之後有個重要機制就是「初審」，會由外部委員跟公民參與的委員一起審視提案內容，議案能否成為題案的範圍，除了必須是北市府權管範圍外，也要視討論過程中，是不是能讓市民充分理解所有正反效果。

業務單位解釋，例如大巨蛋，如果適合在網路上討論，包括裡面的契約內容、很多複雜的法律問題等，若適合在三個月內，透過討論形式，來達到好的效果，讓市民作出有品質的投票時，才會成案。