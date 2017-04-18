八田與一銅像斷頭案 賴清德：不要為破壞者找理由

2017-04-18 11:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於八田與一銅像「斷頭案」，警方已查獲涉案者，台南市長賴清德今接受媒體採訪時表示，這種蓄意破壞行為，不被台灣社會接受，任何一個人包括民代在內，都應要有是非，不要為破壞者找理由。

媒體詢問南市遷移校園蔣介石銅像，才引發八田與一銅像事件，賴清德強調，破壞者的動機目的，由檢警查辦中，不宜對任何政治揣測做回應，而且破壞者坦白說已策劃多年，且對照過去破壞者的所作所為，甚至於放火燒掉台灣民政府，顯然跟這幾年的遷移蔣介石銅像轉型正義是沒有關係。

此外，國民黨議員質疑市府處理八田與一銅像與湯德章紀念公園的國父銅像是兩套標準，八田與一銅像一週內修護，國父銅像至今卻仍未歸位。

賴清德回應表示，這是個誤解，因為湯德章紀念公園的銅像被拉倒之後 現在已經完成修護，但之所以沒有辦法在原地恢復，因為銅像所踩的點是古蹟，所以打算另覓他處，而且工務局也依法去追究破壞者的責任，所以市府處理這個事情，其實標準都一致。

賴清德認為，八田與一銅像這種破壞的行為，不會被台灣社會所接受，任何人即便是民意代表，也都不必替他找理由，「我們應該要有是非」。

賴清德表示，八田與一在日本東京帝大畢業之後即來台灣，建造烏山頭水庫，早在80幾年前，就已經是當時亞洲最大、最進步的水庫，除了讓當時的嘉南平原成為台灣的米倉以外，即便時至今日，我們農田的灌溉也都仰仗烏山頭水庫，跟他所建的嘉南大圳，今日缺水之時更加感念他的重要，可見八田與一對台灣的農業發展深遠及巨大的貢獻。

相關影音