南投農會選舉敗北 綠營深耕社團力拚翻轉

民進黨南投縣議員羅美玲（左）目前擔任投美獅子會長。（記者謝介裕攝）

2017-04-18 11:39

〔記者謝介裕／南投報導〕在農會選舉潰敗後，民進黨南投縣黨部黨公職人員痛定思痛，更積極深耕民間社團，並以獅子會、青商會、扶輪社等3大國際公益社團為優先，希望在從事公益活動過程中，也能了解民眾內心想法，提供執政當局參考，讓施政與民意之間不致於產生太大的落差，進而累積翻轉南投縣國民黨1黨獨大態勢的籌碼。

南投縣民進黨員原本僅1000人左右，蔡英文當選總統以來，掀起一股入黨熱潮，迄今已成長達3000多人，惟此次縣內各級農會選舉，綠營在理事長、總幹事、常務監事等農會3巨頭席次方面，仍無法突破掛蛋局面，不過，綠營非但未氣餒，反而抱持更謙卑、學習的心，透過獅子會、青商會、扶輪社等3大國際公益社團展開深耕基層工作。

民進黨南投縣黨部表示，目前包括前後任縣黨部主委陳昭煜、許阿甘、執行長曾琮愷、副執行長洪巧娟、評委卓秀秋及縣議員羅美玲，均在獅子會擔任區主席、顧問或會長等不同職務；青商會方面，縣議員陳翰立則從南投青商會長躍升中區執行長、縣黨部副執行長蔡銘軒則出任青商會草屯分會長，另縣黨部執委蘇昱誠也擔任埔里扶輪社長，顯見耕耘已有初步成果。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷說，小英總統向來鼓勵黨公職人員參與公益活動，除了對社會貢獻一己之力以外，也有助拓展人脈、視野，更何況，民進黨在南投縣從無到有，也都是靠著黨員們齊心努力打拚，如今中央已重新執政，中部地區只剩南投縣是藍營執政，希望未來百里侯一役，也能如願讓南投由藍天變綠地。