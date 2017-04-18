搶前瞻 新竹縣長邱鏡淳：顏色不一樣，拿錢很困難
新竹縣長邱鏡淳今天早上直言，「顏色不一樣，拿錢很困難」！（記者黃美珠攝）
［記者黃美珠／竹縣報導］前瞻基礎建設有藍、綠之分？！這樣的想法正在藍色執政的縣市發酵中。新竹縣長邱鏡淳今天早上就直言「顏色不一樣，拿錢很困難」！
他以自己近期先後到泰國、日本考察為例說，過去這樣幫國家做國民外交，中央都有補助，現在一點錢都沒有，反而把我們的都支援去其他縣市，這個非常的明顯，他感到非常遺憾。
邱鏡淳說，不管顏色是怎樣，大家是為國家在做事情，民眾繳的稅金，是要為全國民眾做事情的，並不是為了顏色在做事情。
他明（19）日早上將代表新竹縣到立法院出席前瞻基礎建設計畫公聽會，並擔任專家學者的發言人。
他說，為了好好把握這10分鐘發言，他要求所屬把新竹縣所提28項、191億4047萬元的各項前瞻計畫，整理出屬於新竹縣配合中央政策的比例有多少？屬於地方急迫需要的又有多少？
前者就像新竹縣的垃圾問題，全縣13鄉鎮市有高達9個鄉鎮都在自來水水源水質水量保護區內，當年配合中央政策以致沒有自己的焚化爐，最近的區域焚化爐～新竹市焚化廠除有例行歲修還會有故障問題。
新竹縣各鄉鎮市已經通力合作垃圾減量了又減量，但仍顯得「無路可通」，近來還有底渣必須回運的問題，新竹縣到底該何去何從？
至於新竹縣急迫需要的建設，邱鏡淳暫且不提交通網路構建，光挑消防、警政用數字說明其急迫性。
他說，全縣消防車現有73部，當中35部逾齡，逾齡比例是48%，雲梯車現有5部，4部逾齡，逾齡率80%。然而從民國95年以後到今年3月為止，全縣12層樓以上的建物已有778棟。
在警局方面，警民比全國平均值是1比430，新竹縣是1比563遠低於全國平均值。警備車現有203輛，81輛逾齡，逾齡率近40%。警用機車518輛也有150輛逾齡，逾齡率29%。
邱鏡淳說，新竹縣同樣又是出生和人口成長率很高的城市，是竹科和新竹工業區所在的科技重鎮，居民的所得和支出都不低，中央應該不分顏色給予重視。
他說，公務人員、公僕！當1天公僕敲1天鐘，不管哪1個單位（顏色）都是這樣，都是本於這個方向、概念去做事。地方的需求有輕重緩急，希望中央能給新竹縣同等的機會。
他還說，他相信建設不分藍、綠，建設只談做對的事情，給民眾有感。
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