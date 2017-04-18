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爭取前瞻計畫受挫 朱立倫：秉持專業爭取

2017-04-18  11:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府爭取行政院前瞻計畫，受到諸多挑戰，市長朱立倫昨天親自出席立法院公聽會，表達市府立場，今天朱在市政會議重申，市府團隊面對外界不公平、不合理的對待，須秉持專業立場，不應有政黨之別，盡最大努力，未來一定能獲得肯定。

對於最近前瞻基礎建設引發爭議，朱立倫有感而發表示，市府的立場不變，以市民的需要和台灣未來十年的發展願景為出發點，沒有政黨和政治之別，也不必要使用情緒化字眼。

朱立倫強調，這不是為他個人，不是為現在的市政府，而是對於市民整體的未來發展方向，以專業規劃，市府團隊面對外界的不公平、不理性對待，與客觀環境的辛苦，難免會感到挫折，但不論是前瞻計畫或是各項評比，須秉持專業立場，按各部會審查程序爭取預算，也讓上級機關了解，新北市府絕對不是空口說白話，而是禁得起千錘百鍊。

朱立倫說，結果雖然很重要，但過程中要本著專業的態度，盡最大努力，並且證明專業禁得起考驗，未來一定有機會獲得肯定。

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  • 新北市爭取行政院前瞻計畫受挫，市長朱立倫今天勉勵同仁，須秉持專業態度，盡最大努力。（記者賴筱桐攝）

    新北市爭取行政院前瞻計畫受挫，市長朱立倫今天勉勵同仁，須秉持專業態度，盡最大努力。（記者賴筱桐攝）

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