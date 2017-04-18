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綠委溫情喊話 籲軍公教勿受豬隊友影響

2017-04-18  11:28

〔記者楊淳卉／台北報導〕立院司法及法制委員會明日排審《公務人員退休撫卹法草案》，反年改團體揚言今晚起「夜宿圍城」抗議。民進黨立委王定宇、蔡適應召開記者會溫情喊話，強調拒馬、維安配置非隔絕人民發聲，而是為讓議事順利運作，也要求警方執法符合「比例原則」，他們還提醒近日氣候多變，希望抗議者保重身體。

年金改革修法審議明起正式啟動，王定宇強調，「年改不分藍綠」，不改不行，年改也絕非鬥爭或修理特定行業，軍公教也可提出對應版本討論，不要受到少數「豬隊友」煽動，部分「豬隊友」利用撕裂與謊言反對年改，這樣的作為只會讓納稅人更反感。

王定宇也說，「今天立院外的場景是令人悲傷的畫面，我們從來不希望立院長這樣。」民進黨希望年改對被改革的人衝擊愈小愈好，所以提出地板與漸進式改革時程，但民進黨團有責任將年金炸彈拆掉。

蔡適應也呼籲，年金無法走下去，台灣社會恐面臨更大衝突，強調這是不分藍綠的問題，盼各界理性面對。

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  • 立法院明天開始審議年改草案，反年改團體揚言「圍城」，立院周遭已架設拒馬，管制人車進出。（記者劉信德攝）

    立法院明天開始審議年改草案，反年改團體揚言「圍城」，立院周遭已架設拒馬，管制人車進出。（記者劉信德攝）

  • 監督年金改革行動聯盟發出要包圍立法院抗議的動員令，立院周邊被拒馬包圍，駐院警為路人指路。（記者劉信德攝）

    監督年金改革行動聯盟發出要包圍立法院抗議的動員令，立院周邊被拒馬包圍，駐院警為路人指路。（記者劉信德攝）

  • 民進黨立委王定宇、蔡適應召開記者會溫情喊話，強調拒馬、維安配置非隔絕人民發聲，而是為讓議事順利運作，要求警方執法符合「比例原則」，並提醒抗議者保重身體。（記者劉信德攝）

    民進黨立委王定宇、蔡適應召開記者會溫情喊話，強調拒馬、維安配置非隔絕人民發聲，而是為讓議事順利運作，要求警方執法符合「比例原則」，並提醒抗議者保重身體。（記者劉信德攝）

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