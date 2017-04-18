朝鮮半島局勢緊張 國防部：持續觀察與掌握

2017-04-18 11:17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕北韓在16日再度試射飛彈但失敗，美國3個航母戰鬥群將在朝鮮半島一帶集結，讓該地局勢更加緊繃。對於朝鮮半島局勢，國防部發言人陳中吉表示，美國卡爾文森號、雷根號、尼米茲號航空母艦駛進朝鮮半島，不只國防部掌握，媒體也有相關報導，將持續觀察和掌握。

另對於朝鮮半島核威脅，國防部有無將相關防範演練納入漢光33號演習之中？陳中吉表示，國軍平常都會配合縣市政府，實施核安演習，包含北市府世大運之前，對於毒氣、不明氣體等防範，都有相關計畫。