| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

朝鮮半島局勢緊張 國防部：持續觀察與掌握

2017-04-18  11:17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕北韓在16日再度試射飛彈但失敗，美國3個航母戰鬥群將在朝鮮半島一帶集結，讓該地局勢更加緊繃。對於朝鮮半島局勢，國防部發言人陳中吉表示，美國卡爾文森號、雷根號、尼米茲號航空母艦駛進朝鮮半島，不只國防部掌握，媒體也有相關報導，將持續觀察和掌握。

另對於朝鮮半島核威脅，國防部有無將相關防範演練納入漢光33號演習之中？陳中吉表示，國軍平常都會配合縣市政府，實施核安演習，包含北市府世大運之前，對於毒氣、不明氣體等防範，都有相關計畫。

廣告
  • 對於朝鮮半島局勢緊繃，國防部發言人陳中吉表示，國防部「持續觀察和掌握」。（資料照，記者劉信德攝）

    對於朝鮮半島局勢緊繃，國防部發言人陳中吉表示，國防部「持續觀察和掌握」。（資料照，記者劉信德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 朝鮮半島 核武 美航母 試射飛彈
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：朝鮮半島局勢緊張 國防部：持續觀察與掌握


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.