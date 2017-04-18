拒馬戒備「夜宿圍城」 國民黨團批民主之恥

國民黨團在立院外召開記者會，批評立法院被拒馬包圍，根本是鐵幕國會、民主之恥。（記者劉信德攝）

2017-04-18 11:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院明將審查「公務人員退休撫卹法草案」，反年改團體今發起「夜宿圍城」行動抗議；警方高度戒備，在立院周圍架起蛇籠拒馬嚴陣以待。立法院國民黨團今在立院召開抗議記者會，批評蔡政府讓立法院成為「鐵幕國會」，是「民主之恥」，要求總統蔡英文出面道歉。

立法院明將審查年金改革法案，監督年金改革行動聯盟等團體發出動員令，號召群眾包圍立法院，更發起「夜宿圍城」活動。台北市警局派出2000名警力，部署在總統府、總統官邸、立法院、行政院、監察院、教育部、內政部、中央聯合辦公大樓、民進黨中央黨部等機關處所，也以層層拒馬和蛇籠包圍立法院，僅留有部分出入口供相關人員進出，防範抗議群眾有脫序行為。

國民黨團原定提出黨版年改草案，主張18％優存利息6年歸零，所得替代率降為70％。但軍公教施壓後，國民黨團昨臨時召開黨團大會，髮夾彎收回年改草案，決定不提黨版。立院國民黨籍立委今上午群聚在立法院青島東路拒馬圍成的空地內，召開抗議記者會，高喊口號「民主之恥！鐵幕國會！」

國民黨團總召廖國棟說，過去曾經風聞有鐵幕，今天才真正體會到鐵幕。中華民國台灣號稱民主、法治、自由，卻用拒馬圍困立委，使他們要進場開會卻「找不到路」、要「轉十八彎」。廖國棟批評，蔡政府不只是施政粗暴，更顯示他們對改革沒有自信「理不直氣不壯」，才需要用五層帶刺的蛇籠拒馬，拒人民於千里之外，又把立委關在院內。

另針對行政院發言人徐國勇昨轉述「行政立法政策協調會報」內容時說，年金改革已開過20場公聽會、4場分區座談會議及國是會議，已匯集各方意見，不需再多辦公聽會。徐國勇實為轉述會議結論，但國民黨團書記長王育敏今也質疑行政院發言人的發言已侵害立法權。王育敏也不滿「人民的國會」竟被層層拒馬圍住，「國會變得像監獄 」，是台灣民主史上「最恥辱的一天」。 王育敏進一步要求，蔡政府嚴重傷害台灣民主，應該出面道歉！

國民黨立委費鴻泰也痛批，蔡政府用刀片對付為這片土地犧牲奉獻的軍公教朋友，「可恥！」國民黨立委李彥秀也質疑，蔡政府號稱會溝通，但其實只和自己人溝通，面對一波波陳抗，只會用越堆越高的拒馬來面對人民，「哪裡是最會溝通的政府？」

國民黨團更準備了象徵軍公教的小人偶、小黃瓜與紅蘿蔔等蔬菜，在刀片蛇籠上測試到「皮開肉綻」，顯示刀片鋒利的程度。廖國棟在測試過程中也不慎手指刮到刀片，受傷流血。記者會後國民黨立委繞行立法院周邊遊行抗議，在已封閉的立院正門外大喊「我要開會！」「請院長開大門、讓我們走大路！」要求立法院長蘇嘉全出來面對。並朝院內丟直蔬菜。遊行隊伍也受到正門外「八百壯士」及支持民眾的熱情歡迎。