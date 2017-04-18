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漢光33號5月底實兵演練 5/25澎湖反登陸作戰操演

2017-04-18  11:06

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日召開記者會，公布今年「漢光33號」演習時程與內容，國防部表示，此次演習區分電腦兵推與實兵演練，前者在5月1日到5月登場，後者則在5月22日至26日舉行，5月25日更將在澎湖實施三軍聯合反登陸作戰操演，由海軍陸戰隊扮演「紅軍」假想敵發動攻勢。國防部也規劃邀請總統蔡英文主持。

根據國防部規劃，今年5月25日在澎湖登場的「三軍聯合反登陸作戰」操演，將選定27高地、30高地、定海營區、五德營區等地點進行。

國防部表示，為持續檢測新式武器聯合作戰效能，規劃海軍主戰艦、兩棲登陸艦搭載陸戰營模擬「登陸作戰」戰場景況，陸軍各型直升機及多管火箭等各式火砲，聯合空軍各型戰機，實施聯合反登陸作戰實彈操演，蒐整作戰參數、研修新興兵力戰術戰法。

另外，外傳蔡英文將主持此次漢光實兵演習，國防部發言人陳中吉表示，國防部均已做了規劃，但相關案子還在上呈中，確定後再向外界報告。

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  • 國防部發言人陳中吉。（記者涂鉅旻攝）

    國防部發言人陳中吉。（記者涂鉅旻攝）

  • 國防部參謀本部作計次長姜振中。（記者涂鉅旻攝）

    國防部參謀本部作計次長姜振中。（記者涂鉅旻攝）

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