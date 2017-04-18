張向忠提政治庇護 張小月：先釐清真相

中國人士張向忠來台旅遊跳機脫團被移民署逮捕，陸委會主委張小月表示，政治庇護相關文件有送到陸委會，對於內容事實要釐清才有辦法處理。（記者叢昌瑾攝）

2017-04-18 10:38

〔記者林良昇／台北報導〕中國人士張向忠來台旅遊途中跳機脫團，聲稱受我非政府組織工作者李明哲妻子李凈瑜救夫行動感召，試圖申請政治庇護，張昨晚被移民署逮捕，陸委會主委張小月今早表示，政治庇護相關文件有送到陸委會，對於內容事實要釐清才有辦法進一步處理。

張小月今早參加「台商張老師回顧暨展望座談會」前受訪表示，政府在昨晚找到張向忠，現在由移民署處理，對於他提出的政治庇護申請，陸委會要先了解事實狀況，對內容釐清認定，才有辦法進一步處理。

張小月強調，張向忠是根據兩岸旅遊協議來台旅遊，在台灣參加觀光旅遊團時脫團，我方也根據兩岸旅遊協議內容，跟對岸做通報，未來相關處理的結果也會跟對岸通報。

而是否根據兩岸旅遊協議遣返張向忠，張小月表示，現在還不知道，因為很多事實都還不理解，從張向忠提出的申請書內容和證件資料，我方會了解事實真相。

也有媒體提問，有另一名徐達輝昨晚也向陸委會申請政治庇護，張小月回應指出，徐有美國護照，也有美國公民證，也進出過台灣好幾遍，他的人身安全沒有任何問題，不構成所謂需要特別處理的要件，和張向忠案完全是不一樣的狀況。

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