桃園龜山社區民宅火警 消防隊員灌救中
2017-04-18 10:33
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區文昌一街1處社區民宅，早上9點54分發生火警，桃園市消防局派遣33位消防人員及各式救災車輛17輛趕往灌救，火式於10點11分控制，消防人員表示，現場目前未發現有人員受困。
民宅起火後火煙猛、竄升，居民報案電話不斷湧入，1樓早餐店正在營業，也嚇壞正在吃早餐的民眾。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 李承龍認斬首 曾指責這位藍巨頭「太推崇八田桑」
- 八田消失的頭？李承龍縱火案同夥PO照：泡硫酸...
- 漢光33號5月底實兵演練 5/25澎湖反登陸作戰操演
- i-Voting花300億買大巨蛋回來拆？ 柯P：那我也認了
- 八田與一銅像斷頭案 賴清德：不要為破壞者找理由
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台妹和非洲男樓梯間嘿咻 他將影片PO網下場是...
- 中職》「大王」王柏融霸氣甩棒 讓美媒直呼狂（影音）
- 映後座談奏效 《目擊者》、《日常對話》倒吃甘蔗
- 通訊軟體去年詐億元 破案率低於5成
- 倪福德先發戰道恩斯 今日賽事預告與轉播
- 今日NBA戰績
- 駱以軍／【荼蘼九○】綠光
- 舉重》世大運目標 郭婞淳喊金牌
- 安全帽戴歪 警攔下勸導竟是偷車賊
- 野生開心鬼現身西門町 71歲黃百鳴現在長這樣！
- 獨盟》0出局大危機 曹錦輝霸氣連3K無失分
- 社論》健全初選制度 取代派系政治
- 腳底長藍紫色斑塊 竟是「典型卡波西氏肉瘤」
- 《中廣案》趙少康扯政治追殺 周玉蔻轟裝死10年
- 叩圖書館找兒子 夫妻道歉 追告網友
- 《玩命8 》5天賣破161億 勇奪影史首周吸金王
- 川普4招對付北韓 5處為首轟目標
- 「心房顫動」死亡、中風率較高 要注意
- 女主播直播爆下面沒穿 抬腿「啪啪啪」證明
- NBA季後賽》勇士F4合奪首勝 杜蘭特不悶了
- 宋仲基《太陽》後再披軍服 登《軍艦島》救難民脫離地獄
- 賞吃閉門羹 中國狗仔下個目標是「她」
- 中國抓李明哲 國安局：非業績壓力
- 台東森林公園收費 邁向「自給自足」
- 環保疑慮 越蓮花新建鋼廠被喊卡
- 婦人遭詐騙 竹市議員與警方設局逮捕車手
- 自由廣場》朝鮮複雜 可鬧不能打
- 北韓10萬特殊作戰軍 防美斬首
- 婦聯會利息加股利 年進帳3億多
- 新北3捷運規劃成熟 爭列前瞻
- 和平解決北韓問題 美副總統：需倚賴中國幫忙
- 桃園》打造「口字型捷運網」 接軌新北
- 考照新制將上路 駕訓班喊漲
- 撞死物理界奇才 嫌開庭遲到遭批「藐視法庭」
- 《竹市首件參與式預算》「中井」古蹟變公園 居民自主決定
- 曳引車貨物堆2樓高 卡國道陸橋
- NBA》鄧肯回歸？ D.格林笑稱：給他一天合約吧
- 桐花祭將登場 擬串聯浪漫台三線
- 小S好大膽 竟想賞林志玲巴掌
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Pair surrenders to police over Hatta statue decapitation
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：桃園龜山社區民宅火警 消防隊員灌救中
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分