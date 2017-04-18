桃園龜山社區民宅火警 消防隊員灌救中

2017-04-18 10:33

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區文昌一街1處社區民宅，早上9點54分發生火警，桃園市消防局派遣33位消防人員及各式救災車輛17輛趕往灌救，火式於10點11分控制，消防人員表示，現場目前未發現有人員受困。

民宅起火後火煙猛、竄升，居民報案電話不斷湧入，1樓早餐店正在營業，也嚇壞正在吃早餐的民眾。