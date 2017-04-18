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藍黨魁之爭 吳敦義捧22萬餘黨員連署完成登記

前副總統吳敦義今天（18日）帶著15箱，一共221891份連署書，登記參選國民黨黨主席。（記者張嘉明攝）

2017-04-18  10:31

〔記者施曉光／台北報導〕前副總統吳敦義今天上午在青年軍助陣下，捧著多達15箱、總計22萬1891份黨員連署，到國民黨中央黨部正式完成候選人登記，他在聲明中除了暗批主要競爭對手、現任黨主席洪秀柱與立院黨團、中常會對立，不利國民黨的團結，還拿中國古代戰國時期的「田單復國」故事相提併論，強調他有自信協助國民黨渡過危急存亡之秋。

吳敦義在所謂「報告全黨同志書」的聲明中表示，大局雖然如此險峻，但國民黨今天情況較諸「有田一成、有眾一旅」的田單還要好上十、百倍，重整旗鼓力挽狂瀾於將覆，才是國民黨應對國人勇敢承擔的責任，而重整旗鼓的重點在於黨必須團結所有力量，包括黨的組織、執政縣市與各級民意代表，絕對不宜繼續存在黨中央與立法院黨團對立，黨主席又與中常會對立的情形。

面對媒體詢問是否有信心第一輪投票就過半獲勝？他說，他的目標如此，但這不是信心的問題，畢竟這次參選人數多達6人，過半是非常高的難度，但他也呼籲黨員讓第一輪投票就能解決問題，避免選後不必要的困擾，增加分裂的可能性。

對於黨內賄聲賄影，吳敦義今日重申自己絕無賄選，否則退出政壇的立場，他強調，賄選是最齷齪的事，他不能容忍，一生也從未賄選。

現場有某電視台拿出辯論邀請書給吳敦義，他拒收並說，6位候選人很難辯論，如果未來進入第2輪投票，只剩下2位候選人，辯論才可能聚焦。

吳敦義還說，原本卸任副總統後，他以為可以卸下重擔，但眼見國事日非，國民黨卻無法重整旗鼓甚至自亂陣腳、反擊無力，實不容他獨善其身，置身事外，因此義無反顧投入這次黨魁選舉。

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  • 前副總統吳敦義18日帶著15箱，一共22萬1891份連署書，登記參選國民黨黨主席。（記者張嘉明攝）

    前副總統吳敦義18日帶著15箱，一共22萬1891份連署書，登記參選國民黨黨主席。（記者張嘉明攝）

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