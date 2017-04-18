中國異議人士張向忠脫團 昨在新店被移民署帶回
2017-04-18 10:17
張向忠昨晚被移民署帶回。（圖擷取自「自由亞洲電台普通話 RFA Chinese」Youtube）
〔記者王冠仁／台北報導〕中國異議人士張向忠日前參加旅行團來台，但他卻在13日時脫團，行蹤成謎，同時對外宣聲想向我政府申請政治庇護。昨晚8點多，移民署幹員在新北市新店地區掌握張行蹤，將他帶回釐清，移民署稍早前證實，張向忠確實已被移民署帶回。
張向忠本月12日從中國福建參加8天7夜環島旅遊團來台灣，但卻在13日脫團。
移民署指出，依中國地區人民來台從事觀光活動許可辦法第19條規定，中國地區人民來台從事觀光活動，應依旅行業安排之行程旅遊，不得擅自脫團，違反規定者，治安機關得依法逕行強制出境。
另我國目前並無政治庇護制度，依現行中國大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法第18條規定，對領導民主運動有傑出表現具體事實，及受迫害有立即危險者，始得基於政治考量予專案許可長期居留。
據了解，移民署稍晚將針對張向忠的去留做出回應。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 李承龍認斬首 曾指責這位藍巨頭「太推崇八田桑」
- 八田消失的頭？李承龍縱火案同夥PO照：泡硫酸...
- 漢光33號5月底實兵演練 5/25澎湖反登陸作戰操演
- i-Voting花300億買大巨蛋回來拆？ 柯P：那我也認了
- 八田與一銅像斷頭案 賴清德：不要為破壞者找理由
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台妹和非洲男樓梯間嘿咻 他將影片PO網下場是...
- 中職》「大王」王柏融霸氣甩棒 讓美媒直呼狂（影音）
- 船難跨越3週年 今日開始搜尋世越號9罹難者遺體
- 撞死物理界奇才 嫌開庭遲到遭批「藐視法庭」
- 自由廣場》八田與一與石岡一郎
- 卡地亞美麗魔法 20件全球首度曝光
- 腸病毒大流行北市衛局：可能在今年
- NBA》永不放棄 波許：有信心重回場上
- 〈戀愛世代〉簡單奢求
- 野生開心鬼現身西門町 71歲黃百鳴現在長這樣！
- 獨盟》0出局大危機 曹錦輝霸氣連3K無失分
- 「修憲公投涉弊」土國反對派促驗票
- 新邪惡同盟？ 北韓、敘利亞稱要共同戰鬥
- 轉炒中南部+豪宅墊高價 房價所得比「虛胖」創高
- 中職》經典賽症候群是啥？這些國手依然維持高檔
- （影音）白百何離婚前節目放閃 一個表情看出有鬼
- 《竹市首件參與式預算》「中井」古蹟變公園 居民自主決定
- 職棒前輩：基層棒球員 應多元發展
- 北韓控美入侵 稱核戰隨時可能爆發
- 男疑酒駕失控墜溝 壓車輪下驚喊：救我妻小
- 邀遊老城、嚐千歲宴 北市「視界大同」招手
- 絞吸船發威 新竹漁港清淤加倍
- 278棵刺桐行道樹 竹縣砍除惹議
- 都更惹禍 4煞砰建經公司
- 將減66位通識教師？ 健行科大急發聲明澄清
- 羅生門… 按摩妹控雙飛性侵不付錢 名教授怒駁
- 小六生李長龍 打進青少羽球國手
- 殺人拍片PO臉書 美惡漢︰身背13條命
- NBA季後賽》勇士F4合奪首勝 杜蘭特不悶了
- 興蘭海運惡性倒閉 逾百人受害
- 黃小琥開唱不超賣 柯P來也不讓
- 平鑫濤住失智復健中心 瓊瑤心痛憂被遺忘
- 發車前 苗栗客運路口撞騎士
- 基隆推城市美學 美化工程須審核
- 推第二官語 市府攜手空中英語教室
- 「鯨」喜連連！大翅鯨母子現蹤東海岸
- 竹縣桐花祭週六開幕 簡文秀獻唱
- 〈上班一族4月徵文〉外派經驗談
- 今年全國第一鮪蘇澳拍賣！110萬餘元拍出
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國異議人士張向忠脫團 昨在新店被移民署帶回
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分