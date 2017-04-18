中國異議人士張向忠脫團 昨在新店被移民署帶回

張向忠昨晚被移民署帶回。（圖擷取自「自由亞洲電台普通話 RFA Chinese」Youtube）

2017-04-18 10:17

〔記者王冠仁／台北報導〕中國異議人士張向忠日前參加旅行團來台，但他卻在13日時脫團，行蹤成謎，同時對外宣聲想向我政府申請政治庇護。昨晚8點多，移民署幹員在新北市新店地區掌握張行蹤，將他帶回釐清，移民署稍早前證實，張向忠確實已被移民署帶回。

張向忠本月12日從中國福建參加8天7夜環島旅遊團來台灣，但卻在13日脫團。

移民署指出，依中國地區人民來台從事觀光活動許可辦法第19條規定，中國地區人民來台從事觀光活動，應依旅行業安排之行程旅遊，不得擅自脫團，違反規定者，治安機關得依法逕行強制出境。

另我國目前並無政治庇護制度，依現行中國大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法第18條規定，對領導民主運動有傑出表現具體事實，及受迫害有立即危險者，始得基於政治考量予專案許可長期居留。

據了解，移民署稍晚將針對張向忠的去留做出回應。