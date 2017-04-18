張向忠「跳機」求庇護 傳昨夜被我移民署帶走

2017-04-18 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國異議人士張向忠參加環島旅行團來台，卻在13日「跳機」脫團，向我方申請政治庇護，引發各界關注。根據《TVBS》報導，昨天晚間8點多，移民署掌握到他的行蹤，在新北市新店地區，將張向忠帶回調查。

張向忠12日來台參加8日環島旅遊團時突然脫團，後來接受《自由亞洲電台》專訪時，提到過去在中國參加新公民運動，被迫入獄3年，雖然去年獲釋但仍遭到監控，對中共「不公不義」的作為無法接受。

而最近張向忠看到了李明哲妻子李凈瑜所寫的「給台灣人民的一封信」，坦承被李淨瑜不輕易向中共屈服的精神所感動，所以決定脫團，留在台灣尋求政治庇護。