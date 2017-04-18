市民參與監督南市議會 這群年輕人發聲

2017-04-18 09:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議會新的會期將於今日展開，台南新芽發聲呼籲地方議會傚仿國會，儘速達到全面透明化，並提出要求更改預算審查制度訴求，修正為委會員會制度，避免在下個會期繼續發生預算審查不斷流會、最後一天才急忙通過的窘境，台南新芽也將舉辦「議會小旅行」活動，透過市民參與，提升議會問政品質。

台南新芽認為，這次議會會期有必要著手修訂預算審訂機制門檻，南市預算審查方式採聯席委員會進行，要求半數以上議員到場才可開會，因此，每次預算會期中，經常可在新聞上看見預算審查因人數不足導致流會的情形。

台南新芽指出，南市是全國預算審查會議最嚴格的城市，其他縣市多採各委員會分別審查的方式進行，其餘採聯席審查方式的縣市，也未有要求「半數」議員到場始得開會的規範，因此建議市議員在下個會期，討論預算審查制度是否門檻過於嚴格，使預算能在每次會議中獲得充分討論，而非草草了事。

為了實際改善議會品質，台南新芽宣布將於這會期開始進行「議會小旅行」活動；參與者黃愷羚表示，議會小旅行將會透過公布會議記錄摘要、剪輯議員質詢影片等方式，進行議會監督，期望透過市民對議會的監督，議會能夠一屆比一屆還要好、還要進步。

目前就讀台南大學行政管理系的吳昱賢指出，南市議會提供的開會資料相當有限，議事錄通常得等半年之後才會放上網路，非常不即時，另外系統的整合也很重要，如果大家想找鐵路地下化的議案，只能看到個別議員的提案內容，相關的市府報告卻找不到，這些都讓想要關注議題的人得多付出成本。

台南新芽執行秘書吳蕙如表示，目前民眾在台南市議會網站上僅能看到議事日程表，無法事前得知委員會討論的提案，因此建議南市議會參照新竹市議會的作法，會議前提供簡略的提案摘要表及充足的會議資料，而市府各部門業務報告內容，可參考高雄市議會作法，將簡報放到網路上讓民眾參閱，會議結束後，則可參考雲林縣與台東縣議會做法，會議結束後幾日就在網站上釋出會議記錄，避免因議事錄出版較慢，導致民眾無法即時觀看會議結論的狀況。

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