市民參與監督南市議會 這群年輕人發聲
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議會新的會期將於今日展開，台南新芽發聲呼籲地方議會傚仿國會，儘速達到全面透明化，並提出要求更改預算審查制度訴求，修正為委會員會制度，避免在下個會期繼續發生預算審查不斷流會、最後一天才急忙通過的窘境，台南新芽也將舉辦「議會小旅行」活動，透過市民參與，提升議會問政品質。
台南新芽認為，這次議會會期有必要著手修訂預算審訂機制門檻，南市預算審查方式採聯席委員會進行，要求半數以上議員到場才可開會，因此，每次預算會期中，經常可在新聞上看見預算審查因人數不足導致流會的情形。
台南新芽指出，南市是全國預算審查會議最嚴格的城市，其他縣市多採各委員會分別審查的方式進行，其餘採聯席審查方式的縣市，也未有要求「半數」議員到場始得開會的規範，因此建議市議員在下個會期，討論預算審查制度是否門檻過於嚴格，使預算能在每次會議中獲得充分討論，而非草草了事。
為了實際改善議會品質，台南新芽宣布將於這會期開始進行「議會小旅行」活動；參與者黃愷羚表示，議會小旅行將會透過公布會議記錄摘要、剪輯議員質詢影片等方式，進行議會監督，期望透過市民對議會的監督，議會能夠一屆比一屆還要好、還要進步。
目前就讀台南大學行政管理系的吳昱賢指出，南市議會提供的開會資料相當有限，議事錄通常得等半年之後才會放上網路，非常不即時，另外系統的整合也很重要，如果大家想找鐵路地下化的議案，只能看到個別議員的提案內容，相關的市府報告卻找不到，這些都讓想要關注議題的人得多付出成本。
台南新芽執行秘書吳蕙如表示，目前民眾在台南市議會網站上僅能看到議事日程表，無法事前得知委員會討論的提案，因此建議南市議會參照新竹市議會的作法，會議前提供簡略的提案摘要表及充足的會議資料，而市府各部門業務報告內容，可參考高雄市議會作法，將簡報放到網路上讓民眾參閱，會議結束後，則可參考雲林縣與台東縣議會做法，會議結束後幾日就在網站上釋出會議記錄，避免因議事錄出版較慢，導致民眾無法即時觀看會議結論的狀況。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 李承龍認斬首 曾指責這位藍巨頭「太推崇八田桑」
- 八田消失的頭？李承龍縱火案同夥PO照：泡硫酸...
- 天龍、地鼠話題持續發燒 張花冠自嘲「地下蚯蚓 沒人理」
- 李明哲案 國安局研判中國不會承認誤判或錯抓
- 張向忠「跳機」求庇護 傳昨夜被我移民署帶走
- 台妹和非洲男樓梯間嘿咻 他將影片PO網下場是...
- 中職》「大王」王柏融霸氣甩棒 讓美媒直呼狂（影音）
- 吉安平地金針花綻放 5月最美
- 上原首砸鍋 連20局無失分喊卡
- 社論》健全初選制度 取代派系政治
- 倪福德先發戰道恩斯 今日賽事預告與轉播
- 校長攝影家 照相體悟教育哲學
- NBA》鄧肯回歸？ D.格林笑稱：給他一天合約吧
- 證券行情表、證券表格
- 野生開心鬼現身西門町 71歲黃百鳴現在長這樣！
- 北韓試射失敗 軍武專家：從未見過的新型飛彈
- MLB》紅襪蝴蝶球投手優質先發 菜鳥適時安擊退光芒
- 李承龍臉書報平安 稱以加入統促黨為榮
- 全智賢用左手吃飯 嚴控美人魚身材
- 青春影展45部入圍 28日起免費線上播
- 通訊軟體去年詐億元 破案率低於5成
- 隨油徵收空污費 最快7月漲
- 保存海牛文化 潘樵圖文雙管齊下
- 布萊恩1桿超車 美巡首冠
- 桃園》觀光工廠數 挨批兩年原地踏步
- 李毓芬甜誇柯震東 床戰張睿家喊賺到
- 《珍珠港》女星18歲愛女辣秀比基尼照 顏值身材完全不輸媽
- 今年全國第一鮪蘇澳拍賣！110萬餘元拍出
- 《竹市首件參與式預算》「中井」古蹟變公園 居民自主決定
- 再見全壘打 哈波道別費城人
- 影城老闆遭毆 獲判賠200萬
- 〈旅遊的滋味〉見證國家興衰的波蘭旅館
- 波神轉型從政 彭丹改當反貪腐女強人
- 撞死物理界奇才 嫌開庭遲到遭批「藐視法庭」
- 又有老闆欠債落跑！ 「胡同大媽」員工領不到薪水
- 04/18 各報重點新聞一覽
- 醫訊》全球醫材商機大 今年以來投資報酬率達6％
- 藍葦華得子鬧烏龍 GG不見變女兒
- 透天厝建蔽率 議員建議提高為60％
- 樂視網展開資產重組 內憂外患情況危急
- 土耳其國安會建請內閣 延長緊急狀態
- 婦聯會與旗下組織 資產逾429億
- 柯砲打基隆輕軌計畫 交局：市長記錯
- 看問題／環保與經濟不斷拉扯 沒人是贏家
- 老公在家裡… 年輕女老師灌醉男學生然後做愛
標題：市民參與監督南市議會 這群年輕人發聲
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email