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內政部高層不接受實坪制？林俊憲爆：常任文官搞鬼

2017-04-18  09:51

〔記者王俊忠／台南報導〕立委林俊憲今上午在臉書表示，內政部被大爆料了！林說，地政士公會全聯會榮譽理事長林旺根在他召開實坪制記者會後爆料指內政部召開的學者專家會議早作成建議修法為實坪制的共識結論，但內政部高層有異見、不接受，且搞鬼的是內政部的常任文官，不是政務官。

林俊憲指出，難怪他在調取相關會議資料時，遭到內政部的抵抗！更難怪他在調到相關會議資料發現學者一致贊成實坪制後，內政部竟直接表達還是會繼續維持世界獨有最畸形的現行制度！所以PTT這次可不是反指標，而是神機妙算！

他說，PTT鄉民在民調中早有過半表示實坪制「保證在建商房仲壓力下不會過」，被鄉民徹底看扁、猜中，內政部在年輕人眼中根本不是人民的內政部，而是建商的內政部，而內政部被鄉民劃歸為建商同路人看來也「甘之如飴」。不過有許多鄉民誤以為林旺根指的反改革內政部高層，是內政部次長花敬群，林旺根後來為此在臉書發文澄清說，他指的高層「並非新政府上台後就任的高層」，清楚的幫花敬群澄清。

林俊憲表示，確實，花敬群擔任學者時在地政上的主張就相當開明、進步，入閣後也沒有改變，搞鬼的是內政部的常任文官，而非花，他必須幫花澄清，免得鄉民繼續誤會。

林俊憲強調，現在內閣中，他最欣賞的部會就是內政部，部長葉俊榮與次長花敬群的組合完全是一時之選，偏偏內政部常任文官因循苟且，極可能成為葉俊榮與花敬群改革的阻礙，葉、花都是大學教授出身，相當能貼近與尊重年輕人的意見，現在正是內政部改革的歷史時刻，內政部該拿出良心來面對國內超過90％贊成實坪制的年輕人！

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  • 對於內政部高層不接受實坪制，立委林俊憲在臉書爆稱搞鬼的是內政部常任文官，不是政務官。（記者王俊忠擷取自林俊憲臉書）

    對於內政部高層不接受實坪制，立委林俊憲在臉書爆稱搞鬼的是內政部常任文官，不是政務官。（記者王俊忠擷取自林俊憲臉書）

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