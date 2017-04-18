內政部高層不接受實坪制？林俊憲爆：常任文官搞鬼
2017-04-18 09:51
〔記者王俊忠／台南報導〕立委林俊憲今上午在臉書表示，內政部被大爆料了！林說，地政士公會全聯會榮譽理事長林旺根在他召開實坪制記者會後爆料指內政部召開的學者專家會議早作成建議修法為實坪制的共識結論，但內政部高層有異見、不接受，且搞鬼的是內政部的常任文官，不是政務官。
林俊憲指出，難怪他在調取相關會議資料時，遭到內政部的抵抗！更難怪他在調到相關會議資料發現學者一致贊成實坪制後，內政部竟直接表達還是會繼續維持世界獨有最畸形的現行制度！所以PTT這次可不是反指標，而是神機妙算！
他說，PTT鄉民在民調中早有過半表示實坪制「保證在建商房仲壓力下不會過」，被鄉民徹底看扁、猜中，內政部在年輕人眼中根本不是人民的內政部，而是建商的內政部，而內政部被鄉民劃歸為建商同路人看來也「甘之如飴」。不過有許多鄉民誤以為林旺根指的反改革內政部高層，是內政部次長花敬群，林旺根後來為此在臉書發文澄清說，他指的高層「並非新政府上台後就任的高層」，清楚的幫花敬群澄清。
林俊憲表示，確實，花敬群擔任學者時在地政上的主張就相當開明、進步，入閣後也沒有改變，搞鬼的是內政部的常任文官，而非花，他必須幫花澄清，免得鄉民繼續誤會。
林俊憲強調，現在內閣中，他最欣賞的部會就是內政部，部長葉俊榮與次長花敬群的組合完全是一時之選，偏偏內政部常任文官因循苟且，極可能成為葉俊榮與花敬群改革的阻礙，葉、花都是大學教授出身，相當能貼近與尊重年輕人的意見，現在正是內政部改革的歷史時刻，內政部該拿出良心來面對國內超過90％贊成實坪制的年輕人！
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 李承龍認斬首 曾指責這位藍巨頭「太推崇八田桑」
- 八田消失的頭？李承龍縱火案同夥PO照：泡硫酸...
- 天龍、地鼠話題持續發燒 張花冠自嘲「地下蚯蚓 沒人理」
- 李明哲案 國安局研判中國不會承認誤判或錯抓
- 張向忠「跳機」求庇護 傳昨夜被我移民署帶走
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 台妹和非洲男樓梯間嘿咻 他將影片PO網下場是...
- 中職》「大王」王柏融霸氣甩棒 讓美媒直呼狂（影音）
- 吉安平地金針花綻放 5月最美
- 上原首砸鍋 連20局無失分喊卡
- 社論》健全初選制度 取代派系政治
- 倪福德先發戰道恩斯 今日賽事預告與轉播
- 校長攝影家 照相體悟教育哲學
- NBA》鄧肯回歸？ D.格林笑稱：給他一天合約吧
- 證券行情表、證券表格
- 野生開心鬼現身西門町 71歲黃百鳴現在長這樣！
- 北韓試射失敗 軍武專家：從未見過的新型飛彈
- MLB》紅襪蝴蝶球投手優質先發 菜鳥適時安擊退光芒
- 李承龍臉書報平安 稱以加入統促黨為榮
- 全智賢用左手吃飯 嚴控美人魚身材
- 青春影展45部入圍 28日起免費線上播
- 通訊軟體去年詐億元 破案率低於5成
- 隨油徵收空污費 最快7月漲
- 保存海牛文化 潘樵圖文雙管齊下
- 布萊恩1桿超車 美巡首冠
- 桃園》觀光工廠數 挨批兩年原地踏步
- 李毓芬甜誇柯震東 床戰張睿家喊賺到
- 《珍珠港》女星18歲愛女辣秀比基尼照 顏值身材完全不輸媽
- 今年全國第一鮪蘇澳拍賣！110萬餘元拍出
- 《竹市首件參與式預算》「中井」古蹟變公園 居民自主決定
- 再見全壘打 哈波道別費城人
- 影城老闆遭毆 獲判賠200萬
- 〈旅遊的滋味〉見證國家興衰的波蘭旅館
- 波神轉型從政 彭丹改當反貪腐女強人
- 撞死物理界奇才 嫌開庭遲到遭批「藐視法庭」
- 又有老闆欠債落跑！ 「胡同大媽」員工領不到薪水
- 04/18 各報重點新聞一覽
- 醫訊》全球醫材商機大 今年以來投資報酬率達6％
- 藍葦華得子鬧烏龍 GG不見變女兒
- 透天厝建蔽率 議員建議提高為60％
- 樂視網展開資產重組 內憂外患情況危急
- 土耳其國安會建請內閣 延長緊急狀態
- 婦聯會與旗下組織 資產逾429億
- 柯砲打基隆輕軌計畫 交局：市長記錯
- 看問題／環保與經濟不斷拉扯 沒人是贏家
- 老公在家裡… 年輕女老師灌醉男學生然後做愛
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：內政部高層不接受實坪制？林俊憲爆：常任文官搞鬼
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分