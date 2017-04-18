李明哲案 國安局研判中國不會承認誤判或錯抓

2017-04-18 09:45

〔記者羅添斌／台北報導〕曾任民進黨黨工的NGO工作者李明哲前往中國時遭逮捕，至今下落不明，國家安全局今天表示，根據國安局的研判，中方對於扣押李明哲的作為，不會承認是基於誤判或是所謂的錯抓，而會找個依據；國安局研判，這個依據應該是所謂「境外非政府組織境內活動管理法」。

李明哲遭逮捕一事，引起國內外廣泛注意，國際人權團體及組織也都聲援，朝野立委昨在立法院內政委員會，也就此事質詢陸委會及國安局官員。

國安局今天指出，國安局副局長周美伍昨在立法院內政委員會接受立委賴瑞隆質詢時的說法，其真意是指，根據國安局的研判，中方扣押李明哲的作為，不會承認是基於誤判或是所謂的錯抓，而會找個依據，國安局研判，這個依據應該是所謂「境外非政府組織境內活動管理法」。

國安局說，對於對岸此種作為，我方絕對無法認同，這是政府一貫的立場。

周美伍強調，這段時間以來，政府持續努力，窮盡一切作為，希望能讓李明哲早日平安返家。我們要再次呼籲中國大陸，儘速公布李明哲所涉何罪，儘速公布其關押地點，並儘速安排家屬探視。